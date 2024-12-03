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    拜登赦免兒子韓特範圍廣 美媒：類似福特處理尼克森案

    美國總統拜登簽署赦免令，免除兒子韓特被判非法購槍、逃稅等罪名，也讓川普政府無法在赦免範圍內對韓特重啟調查。（法新社資料照）

    美國總統拜登簽署赦免令，免除兒子韓特被判非法購槍、逃稅等罪名，也讓川普政府無法在赦免範圍內對韓特重啟調查。（法新社資料照）

    2024/12/03 08:06

    〔中央社〕美國總統拜登昨天簽署赦免令，免除兒子韓特被判非法購槍、逃稅等罪名，也讓川普政府無法在赦免範圍內對韓特重啟調查。美媒報導，這項赦免範圍廣泛，類似前總統尼克森獲得的特赦。

    拜登（Joe Biden）昨天對韓特（Hunter Biden）簽署「全面且無條件」的赦免令，涵蓋韓特從2014年1月1日到2024年12月1日期間所有已知、可能構成或參與的不法行為。韓特將不會因為這段期間的作為，受到任何聯邦起訴。

    美國政治新聞網站Politico今天報導，赦免令的起始日期顯然不是隨意選定的，韓特在2014年4月成為烏克蘭天然氣公司Burisma Holdings的董事，當時拜登是副總統，共和黨指控韓特利用拜登的職位獲得不法利益。

    此外，韓特6月因2018年非法購槍，被判犯下3項重罪，檢方指控他填寫購槍背景審查時謊稱沒吸毒。法官原排定12月12日開庭，韓特最重面臨25年有期徒刑。

    韓特另因未如實繳納稅款而被判犯下9項罪名，他在9月以避免讓家人煎熬為理由認罪。法官原排定12月16日宣判，韓特面臨最重17年有期徒刑。

    拜登昨天在聲明指出，幾乎沒有人因為填寫購槍表格的問題而面臨重罪指控；因嚴重成癮而遲繳稅款、事後已補繳稅款、利息和罰金的人，也不會受到刑事指控。韓特因為是他的兒子，而遭到選擇性、不公平的對待。

    拜登指出，他的政治對手為了攻擊他，韓特才面對這些起訴，去年韓特與司法部達成認罪協議，這原本應是公平合理的解決方式，卻因他的政治對手施壓而破局。他相信司法系統，但也相信赤裸裸的政治已經滲透其中，導致司法不公。

    根據Politico報導，這項赦免令的範圍廣泛，赦免專家唯一能想到的前例，是前總統尼克森（Richard Nixon）在1974年因竊聽醜聞「水門案」（Watergate）事件下台後，繼任為總統的福特（Gerald Ford）當年赦免尼克森。

    律師勒夫（Margaret Love）對Politico指出，拜登對韓特的赦免範圍廣泛，包括尚未被起訴的罪行，歷史上極為罕見，唯一的例外是福特對尼克森的赦免。勒夫1990年代曾在美國司法部協助總統處理赦免事宜。

    福特對尼克森的赦免不僅涵蓋水門案，而是包括尼克森的整個任期。

    律師毛里森（Samuel Morison）說，川普（Donald Trump）政府上任後，無法撤銷對韓特的赦免，也無法對韓特在赦免涵蓋期限內的作為重啟調查。

    川普當選後，Politico根據川普過去的言論，整理一份川普曾提及要報復的政敵清單，其中包括韓特及拜登的其他家人。報導指出，川普去年曾說，他上任後將任命一名特別檢察官，調查與拜登家族有關的腐敗問題。

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