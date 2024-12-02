為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    東京銀座香奈兒店內「裝飾品起火燃燒」 驚險畫面曝光

    位於日本東京都銀座的知名時尚品牌「香奈兒」店鋪，在當地時間今（2）日晚間6點10分（台灣時間下午5時10分）發生火災。（圖擷取自@adachinolumpen 社群平台「X」）

    位於日本東京都銀座的知名時尚品牌「香奈兒」店鋪，在當地時間今（2）日晚間6點10分（台灣時間下午5時10分）發生火災。（圖擷取自@adachinolumpen 社群平台「X」）

    2024/12/02 19:58

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於日本東京都銀座的知名時尚品牌「香奈兒」店鋪，在當地時間今（2）日晚間6點10分（台灣時間下午5時10分）發生火災，工作人員驚險滅火畫面也在社群平台被瘋傳。日媒指出，從現場民眾拍攝畫面顯示，起火地點疑似是從香奈兒店內的大型蝴蝶結耶誕裝飾品，目前火勢已經撲滅，並未造成人員傷亡

    綜合日媒報導，發生火災的香奈兒店鋪，位於日本東京都中央區銀座3丁目。從多名網友投稿到社群平台的影片顯示，香奈兒店外牆的耶誕裝飾品，疑似因不明原因突然起火燃燒，接著不斷冒出濃濃白煙，店員則是手持滅火器，試圖自行將火焰撲滅，還有一些目擊這場火災的民眾指出，「原以為是耶誕燈飾效果，沒想到是火災。」

    報導指出，日本警視廳已證實，香奈兒銀座店耶誕燈飾起火燃燒的消息，並稱火勢已經撲滅，這場火災未造成人員傷亡，但原因有待釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播