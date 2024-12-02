東京銀座香奈兒店內「裝飾品起火燃燒」 驚險畫面曝光

位於日本東京都銀座的知名時尚品牌「香奈兒」店鋪，在當地時間今（2）日晚間6點10分（台灣時間下午5時10分）發生火災。（圖擷取自@adachinolumpen 社群平台「X」）

2024/12/02 19:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本東京都銀座的知名時尚品牌「香奈兒」店鋪，在當地時間今（2）日晚間6點10分（台灣時間下午5時10分）發生火災，工作人員驚險滅火畫面也在社群平台被瘋傳。日媒指出，從現場民眾拍攝畫面顯示，起火地點疑似是從香奈兒店內的大型蝴蝶結耶誕裝飾品，目前火勢已經撲滅，並未造成人員傷亡

綜合日媒報導，發生火災的香奈兒店鋪，位於日本東京都中央區銀座3丁目。從多名網友投稿到社群平台的影片顯示，香奈兒店外牆的耶誕裝飾品，疑似因不明原因突然起火燃燒，接著不斷冒出濃濃白煙，店員則是手持滅火器，試圖自行將火焰撲滅，還有一些目擊這場火災的民眾指出，「原以為是耶誕燈飾效果，沒想到是火災。」

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報導指出，日本警視廳已證實，香奈兒銀座店耶誕燈飾起火燃燒的消息，並稱火勢已經撲滅，這場火災未造成人員傷亡，但原因有待釐清。

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