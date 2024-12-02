拜登特赦兒子》川普、柯林頓也曾出手 總統家族赦免考驗政治倫理

川普於2020年赦免其親家查爾斯．庫許納（左），近日更提名他擔任駐法國大使。（ X平台，法新社，本報合成）

2024/12/02 16:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登1日行使赦免權，解除兒子杭特（Hunter Biden）涉及槍支和稅務違法的指控，此舉迅速引發政治與輿論風暴。美國總統赦免家族成員的行為並非首次，從川普到柯林頓，多位前總統也曾為家族成員提供法律寬恕，這一特殊權力的使用長期挑戰著公眾對公平與倫理的期待。

拜登宣布赦免杭特，並公開表示此案的起因是「出於政治目的針對我的家庭」，強調杭特因其身分受到不公待遇。共和黨迅速批評，認為拜登濫用職權以庇護家人，並強調這損害了總統權力的公正性。拜登曾公開承諾不干涉家人法律事務，此次舉動無疑引發對其誠信與職責的質疑。

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然而，川普於2020年也曾赦免其女婿賈里德．庫許納（Jared Kushner）的父親查爾斯．庫許納（Charles Kushner）儘管這位房地產大亨早已服刑完畢。老庫許納曾因稅務詐騙、證人威脅和非法政治獻金等嚴重罪名，在2005年被判處兩年監禁，並於2006年獲釋。

這項赦免被視為典型的家族裙帶關係運作，不僅凸顯總統赦免權的政治敏感性，更引發公眾對權力濫用的質疑。值得注意的是，老庫許納近期已獲川普提名為駐法國大使，這一任命進一步複雜化了這樁政治恩惠。

同樣地，前總統柯林頓於2001年任期最後一天，赦免了其同父異母弟弟羅傑·柯林頓（Roger Clinton）。羅傑曾因毒品相關罪名服刑，這一舉動被視為「兄弟情誼」的表現，但也為柯林頓政府的道德標準帶來負面影響。

另一個民主黨籍前總統卡特（Jimmy Carter）在其總統任內於1979年對其弟弟比利·卡特（Billy Carter）進行了特赦，這一事件的背景涉及比利·卡特在1977年因與利比亞政府的商業交易而受到的法律問題。

追溯美國歷史，總統赦免權從未只是純粹的法律工具，更是政治與親情交錯的複雜命題。林肯曾赦免265名達科他族原住民，展現赦免權超越個人恩怨的更高政治智慧。

拜登此次行使赦免權，將這一權力再度推上輿論的焦點，成為檢視美國政治倫理的一次考驗。

民主黨籍前總統卡特（Jimmy Carter）在任內於1979年對其弟弟比利·卡特（見圖）特赦。（美聯社檔案照）

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