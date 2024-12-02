痛心！中國多名小學生遭老師體罰 寫信給警察叔叔求救卻從未送達

中國浙江省瑞安市錦湖實驗小學廢棄校區，有網友探險時發現「警察叔叔信箱」裡的多封信件都指稱遭到老師體罰。（圖擷自微博）

2024/12/02 15:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕小孩求救卻無人知曉！中國浙江省瑞安市錦湖實驗小學廢棄的沙河校區，1日有網友在探險時發現留在原地的「警察叔叔信箱」，裡面有多封信件指稱遭到楊老師體罰，或者是被同學霸凌，但這些求救信顯然沒離開過信箱，當局表示目前正在了解狀況當中。

從中國微博上流傳的影片可以看到，有學生寫下「我是6年6班的陳同學，我的班主任楊老師將我的臉捏青又捏紫，還打了幾巴掌（用力打的）」；還有其他學生舉報楊老師「用書打同學的臉」、「用手捏同學的臉變紫」，部分信件則說明自己遭到校園霸凌的情形，希望警察叔叔能幫忙。

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不過．錦湖實驗小學沙河校區已經廢棄，這些信件就留在信箱內無人在意，若不是有民眾探險找到恐怕就此石沉大海。據了解，錦湖實驗小學已在今年9月將師生分流到其他校園，這名楊老師目前可能在瑞安市安陽實驗小學教書。

瑞安市教育局今天（2日）表示，當局已經展開調查，楊老師若有違規違紀行為將會有相應處理，安陽實驗小學則指稱校內並未發現體罰情況。

中國網友對此議論紛紛，有人感嘆這件事只有小孩認真了，「學校和警察叔叔都是做做樣子的」，還有人直指「這在中國很正常不過了」，不少民眾則要求當局一定要嚴查此事。

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