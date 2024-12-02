行動電源又惹禍！ 四川航空機艙冒濃煙 急降桂林

網傳影片顯示，中國四川航空一架成都飛廈門航班，機上乘客的行動電源故障冒煙。（擷取自影片）

2024/12/02 15:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國再傳行動電源惹禍事件，近日，四川航空一架成都飛往廈門的航班，因乘客隨身攜帶的行動電源突然冒煙，航班緊急迫降廣西桂林。據網友曝光影片顯示，事發時，機艙內有大量白煙，乘客紛紛站起來，擠在走道上，空姐在一旁安撫。川航證實這起事件，並稱經確認安全後，再次起飛，旅客已抵達廈門。

綜合中國媒體報導，中國社交平台近日傳出四川航空成都飛廈門的航班疑發生意外，迫降桂林後，再飛往廈門。

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網傳影片顯示，機艙內出現白色濃煙，有乘客擠在走道上，空姐則安撫在座旅客。

四川航空在微博回應，稱11月30日成都飛往廈門的3U8925航班起飛後，客艙旅客隨身攜帶的行動電源出現煙霧，乘務組、安保組迅速響應、有效控制，未進一步影響到客艙設施設備安全及客艙秩序。為保證飛行安全，機組按程序處置，果斷決策，飛機於18:38就近安全降落桂林，完成相關安全確認工作後再次起飛，於當晚21:29將旅客送抵廈門。

在此之前，中國已多次發生乘客搭飛機、巴士等大眾運輸時，隨身攜帶的行動電源發生自燃、爆炸等事故。有中國網友質疑是否要追究相關刑事及民事賠償責任。另有網友表示，「哪個牌子的行動電源，說出名字讓大家避個雷。」

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