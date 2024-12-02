不滿拜登特赦杭特！ 川普怒轟：濫用和踐踏司法正義

拜登特赦子惹議，川普痛批濫用司法，認為國會山莊事件受刑人更該被釋放。（美聯社）

2024/12/02 13:03

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〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）12月1日突然宣布特赦兒子杭特（Hunter Biden），引發各界譁然。總統當選人川普（Donald Trump）隨即在社群平台Truth Social發文質疑，拜登為何不同時特赦參與2021年1月6日國會山莊事件的受刑人。

福斯新聞網（Fox News）報導，川普寫道：「拜登給杭特的特赦，是否也適用於那些被關押多年的『1月6日人質』？這是對司法正義的濫用和踐踏！」

川普的政權交接團隊也對拜登特赦杭特的決定做出回應。即將上任的白宮通訊主任史蒂芬·張（Steven Cheung）在聲明中表示：「針對川普總統失敗的政治迫害已證明，由民主黨控制的司法部和其他激進檢察官，濫用司法系統作為政治鬥爭的工具。這個司法系統必須被修復，所有美國人的正當程序都必須被恢復，這正是川普總統以壓倒性優勢，獲得美國人民的授權，重返白宮後將要做的事情。」

拜登先前曾多次堅稱不會特赦杭特，如今卻自食其言，此舉引發外界強烈批評。拜登在聲明中為自己的決定辯護，指控共和黨人對杭特進行不公平的「選擇性檢控」，並表示：「自上任以來，我一直說我不會干預司法部的決策，即使我看到我的兒子遭到選擇性和不公平的起訴，我也信守諾言。」

拜登強調，杭特並未將槍枝用於犯罪，也沒有多次購買或作為人頭購買武器，僅僅因為填寫槍枝表格的方式，就遭到重罪指控，實屬罕見。此外，杭特也已償還積欠的稅款、利息和罰款，通常這類案件會以非刑事方式解決。

拜登也提及杭特過去的藥物濫用問題，呼籲大眾理解1位父親和總統做出此決定的原因。他表示，杭特已經戒毒5年半，卻仍面臨無情的攻擊和選擇性起訴，這些攻擊不僅針對杭特，也是在試圖打擊他本人，而且沒有理由相信這些攻擊會就此停止。

先前，杭特因3項槍枝重罪和多項稅務重罪遭定罪，拜登當時曾表示會尊重陪審團的決定，不會干預司法程序。川普則曾在接受福斯新聞記者梅勒金（Bill Melugin）採訪時表示，如果他當選，他不會對杭特的案件採取任何公開行動，並稱杭特的法律困境是「一個悲傷的局面」。

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