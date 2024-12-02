為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不滿拜登特赦杭特！ 川普怒轟：濫用和踐踏司法正義

    拜登特赦子惹議，川普痛批濫用司法，認為國會山莊事件受刑人更該被釋放。（美聯社）

    拜登特赦子惹議，川普痛批濫用司法，認為國會山莊事件受刑人更該被釋放。（美聯社）

    2024/12/02 13:03

    相關新聞請見︰

    拜登宣布特赦兒子杭特！ 非法持槍、稅務案免除罪

    拜登特赦兒子惹議！ 共和黨批「說謊成性」、紐時稱「違憲」

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）12月1日突然宣布特赦兒子杭特（Hunter Biden），引發各界譁然。總統當選人川普（Donald Trump）隨即在社群平台Truth Social發文質疑，拜登為何不同時特赦參與2021年1月6日國會山莊事件的受刑人。

    福斯新聞網（Fox News）報導，川普寫道：「拜登給杭特的特赦，是否也適用於那些被關押多年的『1月6日人質』？這是對司法正義的濫用和踐踏！」

    川普的政權交接團隊也對拜登特赦杭特的決定做出回應。即將上任的白宮通訊主任史蒂芬·張（Steven Cheung）在聲明中表示：「針對川普總統失敗的政治迫害已證明，由民主黨控制的司法部和其他激進檢察官，濫用司法系統作為政治鬥爭的工具。這個司法系統必須被修復，所有美國人的正當程序都必須被恢復，這正是川普總統以壓倒性優勢，獲得美國人民的授權，重返白宮後將要做的事情。」

    拜登先前曾多次堅稱不會特赦杭特，如今卻自食其言，此舉引發外界強烈批評。拜登在聲明中為自己的決定辯護，指控共和黨人對杭特進行不公平的「選擇性檢控」，並表示：「自上任以來，我一直說我不會干預司法部的決策，即使我看到我的兒子遭到選擇性和不公平的起訴，我也信守諾言。」

    拜登強調，杭特並未將槍枝用於犯罪，也沒有多次購買或作為人頭購買武器，僅僅因為填寫槍枝表格的方式，就遭到重罪指控，實屬罕見。此外，杭特也已償還積欠的稅款、利息和罰款，通常這類案件會以非刑事方式解決。

    拜登也提及杭特過去的藥物濫用問題，呼籲大眾理解1位父親和總統做出此決定的原因。他表示，杭特已經戒毒5年半，卻仍面臨無情的攻擊和選擇性起訴，這些攻擊不僅針對杭特，也是在試圖打擊他本人，而且沒有理由相信這些攻擊會就此停止。

    先前，杭特因3項槍枝重罪和多項稅務重罪遭定罪，拜登當時曾表示會尊重陪審團的決定，不會干預司法程序。川普則曾在接受福斯新聞記者梅勒金（Bill Melugin）採訪時表示，如果他當選，他不會對杭特的案件採取任何公開行動，並稱杭特的法律困境是「一個悲傷的局面」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播