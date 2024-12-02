拜登特赦兒子惹議！ 共和黨批「說謊成性」、紐時稱「違憲」

拜登特赦兒子杭特，引爆政治爭議。（美聯社檔案照）

2024/12/02 10:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）在卸任前夕，於12月1日晚間宣布全面特赦其子杭特（Hunter Biden），此舉立即引發軒然大波，尤其引來共和黨強烈反彈，批評拜登「說謊成性」，並質疑其濫用職權。

連親民主黨的《紐約時報》也以「違憲」（Unconstitutional）形容此舉，凸顯此特赦在法律和政治上的爭議性。白宮聲明指出，特赦涵蓋杭特自2014年1月1日至2024年12月1日期間可能犯下的所有聯邦罪行，包括先前被判有罪的非法購槍罪。

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拜登在聲明中表示，對杭特的指控具有政治動機，意圖藉此打擊他本人。他強調：「國會中某些政治對手煽動了這些指控，意圖攻擊我並反對我的選舉……任何理性看待杭特案件事實的人，都無法得出任何其他結論，除了杭特之所以被單獨挑出來，只是因為他是我的兒子——而這是不對的。」 拜登更提及有人試圖「摧毀」正在戒除毒癮的杭特，也間接傷害他本人，並強調杭特已戒毒5年半，「即使面對無情的攻擊和選擇性起訴」。

杭特本人也發表聲明，承認錯誤，並表示將致力於幫助仍在受苦的人。

此特赦迅速引來拜登政治對手的強烈譴責，質疑拜登的誠信。保守派電台主持人崔維斯（Clay Travis）在社群媒體上寫道：「他們如此公然地說謊，真是太不尋常了。」 前美聯社資深編輯福尼爾（Ron Fournier）則批評拜登「說謊，他不信任司法體系，他確實認為有些人凌駕於法律之上，這使他與川普無異。」

川普2020年競選團隊前律師艾利斯（Jenna Ellis）諷刺地指出：「拜登這週赦免了3隻火雞。」

此特赦令在拜登卸任、將權力移交給總統當選人川普（Donald Trump）僅剩50天前生效。《紐時》指出，川普多年來一直利用杭特的法律和個人問題攻擊拜登家族。拜登在任期間大多數時間都表示，為了維護司法部的獨立性，他將避免評論備受矚目的刑事案件，即使案件與其子有關。即使在杭特被判犯有非法購槍等3項聯邦重罪後，拜登也曾表示不會特赦或減刑。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也曾多次否認拜登將特赦杭特。

然而，杭特因2018年購槍時隱瞞吸毒史，最高可能面臨25年監禁，但法律分析師認為他不太可能被判處如此長的刑期。

共和黨聯邦眾議員、眾院監督委員會主席科默（James Comer）多年來一直試圖將杭特的商業行為與其父親聯繫起來，並在特赦令發布後繼續提出這一說法。 他在一份聲明中表示：「拜登從頭到尾都在說謊。」

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