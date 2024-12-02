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    拜登總統特赦兒子杭特 卸任前夕引發政治風暴

    拜登特赦兒子杭特．拜登。（美聯社）

    拜登特赦兒子杭特．拜登。（美聯社）

    2024/12/02 09:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）於 12 月 1 日（週日）宣布特赦其子杭特（Hunter Biden），杭特本月將因槍枝罪和逃稅罪接受判刑。此舉是拜登即將卸任前夕的重大政治決策，引發軒然大波。

    CNN報導，拜登在一份聲明中表示：「我今天簽署了特赦我兒子杭特的文書。」根據特赦令副本，這是一項「完全且無條件的特赦」。 此特赦令一旦生效，將不受新任總統川普（Donald Trump）撤銷。

    此舉與拜登在競選期間及退出 2024 年總統大選前後多次公開承諾相悖。拜登及其白宮發言人曾明確表示，即使川普贏得 2024 年大選，也不會特赦或減刑杭特．拜登。

    特赦意味著杭特將免於因其罪行受罰，也不必入獄。 一旦相關法官收到特赦令，預計將取消原定於 12 月 12 日（槍枝案）和 12 月 16 日（逃稅案）的判刑聽證會。

    特赦涵蓋杭特自 2014 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 1 日期間可能犯下的任何聯邦罪行，重要的是，這涵蓋了他在烏克蘭天然氣公司 Burisma 擔任董事的整個任期。 杭特的海外商業往來一直備受爭議。

    拜登在聲明中表示，他決定發佈特赦令，是因為他的兒子受到「選擇性且不公平的起訴」，並稱「杭特受到與犯下類似罪行的人不同的待遇」。

    拜登指出，國會中的政治對手「煽動」了這些指控，「目的是攻擊我，反對我的競選」。 他在聲明中表示：「我希望美國人民能理解為什麼一位父親和總統會做出這樣的決定。」

    杭特於 6 月因非法購買和持有槍枝罪被陪審團裁定有罪，這場令人心碎的審判深入探討了他的藥物濫用和家庭失能問題。 9 月，他又承認犯有九項逃稅罪，涉及未繳納的 140 萬美元稅款，同時揮霍無度，花費在應召女郎、脫衣舞孃、汽車和毒品上。

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