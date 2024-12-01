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    全球塑膠公約談判最後一天 會議主席稱未能達成協議

    「全球塑膠公約」會議主席瓦迪維索在今晚終於召開的公開全體會議上發表談話。（美聯社）

    「全球塑膠公約」會議主席瓦迪維索在今晚終於召開的公開全體會議上發表談話。（美聯社）

    2024/12/01 23:57

    〔中央社〕歷經2年討論後，齊聚韓國釜山的近200國代表理應就遏制塑膠汙染達成具里程碑意義的「全球塑膠公約」，然而主持談判的外交官今天表示未能達成協議，呼籲額外花時間繼續討論。

    釜山會議是聯合國環境規劃署（UNEP）政府間談判委員會第5輪會議（Intergovernmental Negotiating Committee, INC-5）、也是最後一輪談判，會議預計將於今天結束，希望達成具法律約束力的全球塑膠公約（Global Plastics Treaty）。

    然而經歷長達1週的會議，各方仍未能解決「雄心壯志聯盟」（High Ambition Coalition）國家和「志同道合集團」（Like-Minded Group）國家間的強烈分歧。「雄心壯志聯盟」希望達成具有約束力的全球協議，限制塑膠生產並逐步汰除有害的化學物質；「志同道合」國家則希望將焦點放在廢棄物處理。

    在多次耽擱後，今天下午公布的草案包含多種選項，凸顯歧見仍深。

    法新社報導，會議主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）在今晚終於召開的公開全體會議上宣布已有進展，但他坦言「我們必須承認，幾項關鍵議題仍阻礙我們達成一項全面性的協議」。

    瓦迪維索說：「這類未解決的問題仍有難度，需要額外花時間來有效處理它們。」

    「日後重啟當前會議來完成磋商是普遍共識。」

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