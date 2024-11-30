11人擠一車！密閉車廂變死亡陷阱 中國8女工搭便車冷凍車內慘死

中國河南近日驚傳8女工搭冷藏貨車窒息慘死悲劇。（擷取自澎湃新聞）

2024/11/30 17:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省平頂山市葉縣今年6月發生一起貨車違規載人釀8人窒息死亡的重大事故，凸顯中國基層管理的疏失。這輛冷藏貨車原本用於運送冷凍牛肉，但因乾冰外洩，車廂內二氧化碳濃度迅速升高，導致8名女工因缺氧昏迷最終不幸身亡。

綜合中媒報導，這些女工均在市區一家牛肉加工廠工作，平時由工廠派車接送上下班，事發當晚因班車停駛，被迫改搭裝滿冷凍牛肉及保鮮用乾冰的冷藏貨車。當晚，司機違規讓10名女工「搭便車」，其中2人坐在前座，另8人擠在放置貨物的密閉車廂內，而途中乾冰外洩，二氧化碳逐漸散布整個密閉空間，直到下了高速公路，其中1工人下車打開門，才驚見後座8人均已昏迷，嘴唇發紫、擠成一團；待送醫後仍宣告全數不治身亡。

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一名村民表示，這些女工年齡多介於40至50歲之間，家中有小孩需要撫養，也有正在就讀大學的子女，「她們平常自己騎電動車到加油站集合，然後搭車去上班，但晚上回來時，有時候工廠會用這種冷藏車接送。」另一位村民則透露這8名被害人並非首次搭乘冷藏車返回村裡，但此前一直相安無事，不同的是這次車廂內堆滿冷凍貨品，也是直到這次才發生意外。

事發後，包括司機及貨車公司、冷凍食品公司負責人皆已被警方拘捕，案件目前正在深入調查中。

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