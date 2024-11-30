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    港媒：中企人員欲赴美參加CES展 遭大量拒簽

    圖為今年元月的美國消費性電子展（CES）。（歐新社資料照）

    圖為今年元月的美國消費性電子展（CES）。（歐新社資料照）

    2024/11/30 17:46

    〔中央社〕2025年美國消費性電子展（CES）將於同年1月7至10日在拉斯維加斯舉行，其中有1000多家中國科技企業參展。港媒報導，不少參展的中企員工反映，儘管持有參展邀請函，卻仍被美國拒發簽證。

    南華早報今天報導，分析人士表示，這類針對CES拒發簽證的事件是前所未有的，標誌著美中雙邊關係進一步惡化。

    CES自1967年舉辦至今，向來是全球消費性電子產業及科技業的重要展會。而2025年CES共有約4000家企業報名參展。報導提到，其中估計超過30%的企業來自中國。

    一名來自北京的28歲科技行銷人員對自己被拒簽表示，「這太令人失望了」。報導特別提到，這名中企行銷人員要求不具名受訪，因為她計劃向另一個美國駐中領事館重新提出申請。

    這名行銷人員回憶，她在美國大使館進行簽證面試時告訴面試官，她此行將拜訪美國客戶並參加CES，並出示了CES的邀請函，上面「清楚地寫著我要參加CES」。她認為，面試官沒有考慮到她要參加CES。

    報導指出，這名中企行銷人員與同業交談後得知，其他許多中國科技企業也面臨同樣的問題。她引述同業說法指出，如果向美國使領館面試官提到要參加CES，會有90%的可能會被拒簽。

    紐約顧問業者iMpact創辦人佩雷拉（Chris Pereira）日前表示，據他了解，參加該公司培訓的40家中企的半數表示，他們的員工儘管持有CES正式邀請函，仍被拒簽，且沒有給出任何理由，這是前所未有的，即使在COVID-19疫情期間也不會這樣。

    根據報導，CES發言人透過電子郵件表示，CES了解到，一些中國與會者和參展商的商務旅行簽證申請被拒絕。CES鼓勵美國政府加速並批准「出於合法商業原因」前往美國的個人簽證。

    中企一直是CES的參展主力，2018年更創下1551家參展的新高，直到全球COVID-19疫情全球爆發前夕的2020展CES，也有逾1000家中企參展。但在美國政府基於國安考量封鎖華為等中企下，加上中國疫情期間嚴控出入境，2021年參加CES的中企驟減至210家，2022年更只有159家，2023年略增至493家，2024年才回升至1114家。

    根據報導，佩雷拉說，中企人員參加CES被拒簽，反映美國正著力減少與中國交流，包括航班、貿易和對話。但從美中關係中刪去的聯繫越多，衝突就越容易出現。

    針對上述情況，美國國務院截至目前尚未作出回應；而中國駐美國大使館發言人劉鵬宇則說，CES是中國企業與全球企業交流合作的重要平台，且中企是CES歷年參展的主力。希望美方與中方共同努力，減少簽證、入境等政策障礙，以實際行動鼓勵並支持兩國工商、科技等領域加強交流。

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