美、加小黃瓜爆發沙門氏菌食物中毒 釀68人染病

美國農產品公司SunFed Produce販售的小黃瓜，近來爆發沙門氏菌食物中毒事件，已在全美19州造成68人染病。（圖擷自FDA網站）

2024/11/30 13:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總部位於美國亞利桑那州的農產品公司SunFed Produce，於美國26州、加拿大部分地區所販售的小黃瓜，近來爆發沙門氏菌食物中毒事件，已在全美19州造成68人染病，相關商品正全面召回。

據《ABC》報導，美國食品藥物管理局（FDA）表示，由於沙門氏菌汙染風險，SunFed於10月12日至11月26日販售的小黃瓜已下架召回；美國疾病管制與預防中心（CDC）透露，目前共有68人因沙門氏菌導致不適，尚未有死亡通報出現。

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據了解，灌溉農作物時使用受汙染水源、生產時衛生習慣不佳例如工人不洗手，就有可能導致沙門氏菌傳播，染病症狀包括腹瀉、發燒、胃痙攣等等，嚴重的話會出現高燒、血尿甚至造成關節、脊髓液、大腦感染。

當局呼籲若在這段期間內購買SunFed小黃瓜的消費者，最好儘速檢查冰箱並丟棄任何相關產品，與其接觸過的物體表面應進行清潔和消毒，若吃下小黃瓜後感到身體不適，應立即尋求醫療協助。

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