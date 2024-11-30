閱看嚴重政治問題讀物！安徽官員被開除中共黨籍

中國安徽省國資委前黨委委員楊東坡，近日被中共開除黨籍。（圖擷自網路）

2024/11/30 11:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省人民政府「國有資產監督管理委員會」（下稱國資委）前黨委委員楊東坡，近日被中共開除黨籍。楊東坡遭中共官方指控「閱看有嚴重政治問題的電子讀物和網路訊息」，引發關注。

中共中央紀委國家監委網站29日通報，安徽省紀委監委對安徽省國資委前黨委委員、副主任楊東坡嚴重違紀違法問題，進行了立案審查調查。

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通報稱，「楊東坡身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，閱看有嚴重政治問題的電子讀物和網路訊息，對抗組織審查；違背組織前則，違規為他人謀取人事利益。」

楊東坡也被指控，「廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，違規接受宴請和旅遊活動安排，違規借用管理和服務對象車輛；利用職務便利為他人在土地供應、貸款擔保等方面謀利，非法收受鉅額財物。」

根據通報，「楊東坡嚴重違反中共的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共的18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。」

依據有關規定，經安徽省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予楊東坡開除中共黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌受賄犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

英國《衛報》（The Guardian）今年10月12日報導，中國官場近2年重新開始「嚴打」閱讀或購買違禁書籍的官員，包括前美國國務卿希拉蕊．柯林頓（ Hillary Clinton）、西方政治學家漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt）等人的書籍都被列為禁書。專家分析，這應是中共黨紀官員為了達成績效目標採取的最新行動。

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