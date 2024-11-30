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    俄狂轟破壞烏克蘭能源電力設施 普廷再嗆發射極音速飛彈

    普廷威脅不惜發射新型「榛果樹」（Oreshnik）極音速彈道飛彈。（歐新社）

    普廷威脅不惜發射新型「榛果樹」（Oreshnik）極音速彈道飛彈。（歐新社）

    2024/11/30 06:39

    首次上稿 11-29 23:32
    更新時間 11-30 06:39

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）威脅動用新型「榛果樹」（Oreshnik）極音速彈道飛彈，攻擊烏克蘭首都基輔的決策中心，回應烏軍以美國提供的Atacms戰術彈道飛彈襲擊俄國領土。這番表態發生在28日俄軍大規模空襲烏克蘭能源基礎設施後，烏克蘭多地停電，影響超過百萬人。

    綜合外媒報導，普廷聲稱，俄軍這次攻擊使用了90枚飛彈，出動100架無人機；上週也首次在實戰中測試「榛果樹」飛彈，普廷宣稱它「無法攔截」，但西方專家持懷疑態度。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則批評普廷升高衝突，試圖阻撓即將上任的美國總統川普（Donald Trump）推動和平的努力。

    儘管俄羅斯這次攻擊基輔的所有飛彈都被攔截，但其他城市電力大幅中斷，部分地區可能需數日才能恢復；冬季嚴寒即將來臨，能源短缺可能對烏克蘭造成更嚴重的影響。

    另一方面，俄羅斯與北韓的軍事合作也引起國際關注。北韓提供彈藥、飛彈及派兵援俄戰。英國軍情六處（MI6）警告，俄羅斯在歐洲進行「極其魯莽」的破壞行動，若普丁在烏克蘭取得成功，將導致北韓、中國和伊朗更加膽大妄為，危及歐美安全。

    國際間對如何解決烏俄衝突仍存在分歧，儘管川普宣稱將迅速結束戰爭，但未透露具體計畫。隨著俄羅斯擴大軍事行動、普廷的強硬態度與新型武器的使用，未來戰局可能進一步升溫。

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