美暴走媽一手抱女兒一手亮刀 母女下秒慘遭警開槍擊斃

瑪麗亞一手抱著兩個月大的女兒，一手舉起菜刀作勢要攻擊員警。（擷取自YouTube影片）

2024/11/30 00:18

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州11月7日發生警方射殺老百姓事件，而且是對母女。34歲瑪麗亞（Maria Pike）與家人爆發衝突，員警獲報到場處理，瑪麗亞當時一手抱著2個月大女兒，一手突然亮出尖尖的菜刀，警方立刻開槍，母女當場喪命。事件發生20天後，警方才公布密錄器影像，3名員警都已停職調查。

《每日郵報》報導，瑪麗亞與丈夫的祖母塔莉莎（Talisa Coombs）7日發生肢體衝突，阿嬤打電話向州社會服務部兒童部門以及警方通報。員警獲報趕到現場。

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警方公布的密錄器影片可以看到，瑪麗亞一開始抱著女兒，站在衣櫃前與員警溝通，不過她並未開口說話，只以搖頭、點頭回應。警方不斷要求她放下小孩，瑪麗亞走向床邊坐下，丈夫米契爾（Mitchell Holder）則坐在床尾。

隨後，瑪麗亞突然亮出一把大菜刀，高舉過頭作勢要攻擊員警，警方立刻拔槍，擊斃了母女倆。警方當時開了多少槍，目前尚未公布，根據密錄器影片可以研判至少1槍，警方專案小組正在調查，當天3名員警已被停職調查。

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