疑強推漢語 內蒙女師毆打小二女童耳根都扯裂了

小學二年級蒙古女孩遭班上漢語教師毆打，耳根被扯裂。（擷自threads）

2024/11/27 11:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古一名小學二年級女童，近日傳出因未按時完成作業，遭班上女性漢語教師毆打，女童耳根甚至被扯裂。事件引起蒙古民眾憤懣，質疑當局從幼兒園、小學開始強制推行漢語授課的「雙語」政策，有人建議聯名寫請願書向上級討公道，要求嚴懲涉事教師，通報全區，反思「雙語」後果，恢復蒙古語授課。

美國之音報導，事發本月20日，內蒙古鄂爾多斯市烏審旗實驗小學，即原烏審旗蒙古族實驗小學，二年級五班漢語教師梁玉霞，因班上一名叫海拉（Hairaa）的蒙古族9歲女學生沒有按時完成作業而毆打她，還扯裂她的耳根。事後，教師用膠水塗在傷口上，將被打得口吐鮮血的女童帶回自宅，威脅女童不得把被打一事告訴家人。

目前，女童已被家人送醫治療。

報導稱，事件連日在蒙古民眾的社群媒體發酵。據悉，梁玉霞最近才被該校聘用，但已多次體罰班上學生，威脅孩子們不得告訴家人。還有網友透露，學生家長和教師們已被該校領導警告不得傳播事件細節。

事件引起蒙古家長和教育工作者強烈不滿，質疑當局禁止使用蒙古語授課，從幼兒園、小學開始強制推行漢語授課政策。他們擔心，有更多在蒙古語家庭長大，學習漢語有困難的蒙古孩子將受到漢族老師的虐待。

內蒙錫林郭勒盟一名教育工作者說：「類似事件在錫盟也發生過，只是很快被禁聲了。蒙古族幼兒園漢族老師粗暴對待互相說蒙古語的幼兒，嚇得孩子們不敢去幼兒園。」

網上流傳有關方面要插手補償36萬元人民幣了事。但網友呼籲，必須嚴懲這樣的教師，絕不接受以錢代法和調動工作等方式從輕發落。而且要認真評估這類事件及其處理結果的社會影響。

有人建議聯名寫請願書逐級往上反映，將處理結果通報全區，同時改善蒙古學校的教學方式方法。

許多蒙古網友指出，雖然「雙語」政策施行幾年，但蒙古族家庭仍用蒙古語與孩子交流。學校應考慮保留蒙古語文課程這一事實，教漢語時要結合蒙古語。

據報導，南蒙古人權資訊中心指出，「對南蒙古人來說，蒙古語長期以來被視為民族認同的最後堡壘。儘管幾十年來的政策不斷削弱蒙古文化，蒙古語仍在多次壓制中存活下來。然而，許多人擔心，中國政府目前以漢語取代蒙古語的舉措是文化根除的最後嘗試——一種威脅徹底抹去蒙古語言、文化和身份的『文化種族滅絕』。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法