求偶、警戒還是偽裝？美學者研究揭動物色彩演化奧秘

雄孔雀羽毛色彩斑斕多彩。（圖：Bernard Spragg/Flickr）

2024/11/27 08:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕自然界色彩斑斕，動物的鮮豔色彩多半傳遞特定訊號，如吸引配偶或警告掠食者，但這些色彩的起源長期未解。究竟是植物先演化出鮮豔的果實和花朵，促使動物發展彩色視覺，還是動物的彩色視覺出現在前，植物才隨之演化？美國研究揭示過去一億年間動物色彩訊號的演化大爆發，並探討其可能的觸發因素。

科學新聞網站《Science Alert》報導，美國奧克拉荷馬州立大學整合生物學家艾伯茲（Zachary Emberts）與亞利桑那大學演化生態學家溫斯（John Wiens）合作，分析植物與動物如何運用色彩訊號。他們指出，植物鮮豔的顏色幾乎確定受動物選擇壓力影響，果實的色彩吸引食果動物散播種子，花朵的亮麗則吸引授粉者。相比之下，動物使用色彩的方式更為多元，從偽裝和體溫調節，到吸引配偶或警戒掠食者，皆是色彩訊號的重要功能。

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統計分析顯示，動物彩色視覺約在5億年前首先演化，比植物鮮豔色彩的出現早超過一億年。彩色視覺在古代節肢動物和脊椎動物中獨立進化，早期的脊椎動物可能生活在海洋中，而節肢動物的起源則較為不明。即使在色彩訊號普及之前，彩色視覺可能已協助動物辨別物體、巢穴或食物，為其生存帶來優勢。

植物界的色彩利用則較晚才展開。第一批帶有色彩訊號的果實約在3億年前出現，鮮豔花朵則約在2億年前演化而成。動物的警戒色約在1.5億年前出現，性擇（sexual selection）色彩訊號則在1億年前演化，比彩色視覺整整晚了4億年。

過去一億年間，動物警戒色與性擇色彩訊號經歷了顯著的大爆發。溫斯表示，輻鰭魚綱（Actinopteri）的魚類在海洋中引領色彩訊號的進化，而鳥類與蜥蜴則在陸地上扮演關鍵角色。相較性擇訊號，警戒色更為古老且普遍，適用於更廣泛的物種。只要掠食者具備彩色視覺，動物即便視力不佳，仍能利用鮮豔色彩警示掠食者。

性擇訊號則更為複雜，需依賴同種間的進階視覺互動，這或許解釋了其多見於脊椎動物和節肢動物的原因。

雖然研究揭示了動物彩色視覺與色彩訊號的演化歷史，但仍有許多問題待解答，例如不同動物彩色視覺差異的成因。艾伯茲指出，未來研究動物如何感知特定顏色（如紅色或藍色）的機制將更有趣。

這項研究發表於《生物學評論》（Biological Reviews）期刊，對理解動植物色彩演化提供了重要啟示。

哥斯大黎加的草莓箭毒蛙。（圖： Charlie Jackson/Flickr）

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