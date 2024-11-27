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    首頁　>　國際

    以色列同意在黎巴嫩停火 尼坦雅胡：有助對付哈瑪斯

    2024/11/27 04:12

    〔中央社〕當地媒體報導，以色列今天同意黎巴嫩停火協議，為以國軍隊和真主黨停止衝突開路。總理尼坦雅胡指出，停止黎巴嫩戰爭，有助以色列集中注意力對付哈瑪斯與頭號敵人伊朗。

    路透社今天引述以色列電視台第12頻道（Channel 12）報導，這項協議預計在以國當地時間明天生效。在這項消息披露前，以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正在和安全內閣開會討論一項停火協議。

    4名黎巴嫩知情人士25日告訴路透社，美國總統拜登（Joe Biden）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計很快就會宣布以色列與黎巴嫩真主黨達成停火協議。

    儘管以色列與黎巴嫩在外交上取得突破，但隨著以軍擴大空襲黎國首都貝魯特（Beirut）及其他地區，敵對行動已經升級。

    再者，以黎休戰不代表有助促成加薩走廊（Gaza Strip）停火和人質獲釋；以色列正在加薩走廊與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）交戰。

    官員指出，黎巴嫩停火協議要求以色列軍隊撤出黎巴嫩南部，並讓黎國軍隊進駐這個地區。黎巴嫩政治與軍事組織真主黨則將召回原本沿著利塔尼河（Litani River）南邊駐紮的武裝勢力。

    以色列官員今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），以國安全內閣表決通過一項停火協議，為以軍和真主黨在黎巴嫩交戰劃下句點。

    另據法新社報導，尼坦雅胡今天宣布，他主導的政府準備和真主黨停火，並表示停止黎巴嫩戰爭有助以色列集中注意力對付哈瑪斯和頭號敵人伊朗。原）1131127

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