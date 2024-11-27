中國「遠洋捕撈」風行 紐時：警方跨省逐利執法凸顯財政困境

紐約時報報導，過去幾年來，中國警方一直跨越省界，對企業進行突擊搜查，榨取它們的資金。（法新社檔案照）

2024/11/27 06:23

〔國際新聞中心／綜合報導〕2023年4月，中國廣東省南部某座城市的警察北上600多英里到湖北省武漢市，拘留1家社群媒體公司的25名員工，並以該公司涉嫌經營非法線上賭場為由，脅迫其財務人員將4100萬美元（約台幣13億元）轉入與警方有關的帳戶。

這家「常相伴」公司在社群媒體「微信」公眾號發布聲明，否認警方指控，反質疑「公安到底是辦案還是搶劫？！」然而，這家擁有1600名員工的公司今年4月終究還是宣布停止營運。

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紐約時報26日報導，過去幾年來，中國警方一直跨越省界對企業突擊搜查，榨取企業的資金。在官方用語中，這種作法被歸類為「逐利性執法」。而中國的新聞媒體和社群媒體稱為「遠洋捕撈」（offshore fishing），將警方比擬為出海捕魚的漁民。

中國各地的地方政府都面臨債務增加、稅收減少，以及探索新收入來源的壓力。為了填補因經濟衰退而出現的預算缺口，執法機關往往以捏造或誇大的犯罪指控，對轄區以外的企業進行「捕撈」。

報導指出，打擊企業是中國政治結構的一部分。只要風向一變，某位企業執行長就會被帶走，甚至整個行業都會瞬間失寵。自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來，針對民營部門的掠奪性行動愈演愈烈。中國政府打擊一些最成功的民營公司，摧毀整個行業，將企業家送進監獄，然後接管他們的公司。

如今的斂財行為已和以往不同，逐利性執法已經非常普遍，以至於在過去幾週裡，中共中央政治局、中央政府和負責監督全國警察部隊的公安部，都指示各級官員整頓與商業有關的警務工作，停止逐利性執法。

這些斂財行為表明地方政府的財務狀況，已經達到瀕臨絕境的地步。中國的房地產市場已經崩塌，過去佔地方政府收入約3分之1的土地銷售所得，去年比2021年的峰值下降近3分之1。

隨著中國的住房問題逐漸演變為信心危機，企業不願意投資，消費者也更看緊荷包。在今年前3季，中國的稅收減少5.3％，許多地方政府無力支付債務利息，無法提供公共服務，甚至無法支付員工薪資。

中國各省都在利用強硬手段，壓榨本地或外地的企業。今年前3季，全國非稅收入成長13.5％，令經濟學家極為擔憂，擔心這意味著企業支付的行政罰款和補稅罰款，比以前更多了。

1家酒業公司披露，該公司最近補繳1994年至2009年的稅款1200萬美元。同一天，浙江省1家化學工程公司也說，當地政府通知該公司欠繳幾十年前的稅款6900萬美元。

這類情節引發極大關注，以至於國家稅務局被迫表示，並未發動全國性的稅務檢查，也沒有計畫對20到30年前的稅務進行追溯調查。

然而，許多企業表示，情況並非如此。1名房地產開發商透露，他的公司被迫繳納溯及20年前的鉅額稅款，「當老虎肚子餓的時候，你覺得羊會有什麼下場？」

在今年8月被廣泛傳播的1段錄音中，山東省某地方的市場監督管理局官員，威脅鄰近的河北省的1家公司，指控該公司參與傳銷活動，將被處以超過350萬美元的罰款。該名官員在錄音中說，迫使企業屈服「太簡單了」，只要「抓住一點小問題，然後放大，這家公司就完蛋了。」

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