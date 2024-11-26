川普親信爆醜聞 涉嫌賣官圖利遭調查

美國總統當選人川普的核心幕僚、俄裔律師艾普斯汀（Boris Epshteyn）。（彭博）

2024/11/26 17:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕美聯社26日報導，美國準總統川普（Donald Trump）過渡團隊首席律師沃靈頓（David Warrington）近日針對俄裔律師艾普斯汀（Boris Epshteyn）展開調查。艾普斯汀被指控涉嫌利用與川普的關係，向期望在新政府中擔任職務或施加影響的人士索取報酬。

知情人士透露，沃靈頓建議限制艾普斯汀與總統當選人的接觸，以減少相關風險。該人士要求匿名，強調事件涉及內部事務。此事凸顯川普陣營內部組成的複雜與混亂，這種情況也是其首任總統任期備受爭議的原因之一。目前，川普正在籌組新政府，核心圈成員中仍有多人來自其第一任期。

請繼續往下閱讀...

報導指出，艾普斯汀涉嫌向多名人士索取顧問費，包括川普提名的財政部長人選貝森特（Scott Bessent）。貝森特曾花數月爭取該職位，但據傳因未支付艾普斯汀要求的高額費用而遭反對。此外，前密蘇里州州長格雷滕斯（Eric Greitens）也聲稱，艾普斯汀在雙方於11月7日的談話中，以語氣和行為暗示需要商業交易作為支持或推薦的條件，令他感到壓力倍增。

儘管艾普斯汀未被指控違法，他的行為被認為是華盛頓政治遊說圈的常見現象，即以金錢換取高層接觸的操作。然而，此次調查似乎意在削弱艾普斯汀在川普陣營的影響力。

川普對那些利用他牟取私利的人向來不滿。他的通訊主管史蒂文．張（Steven Cheung）表示：「我們依照標準程序，已全面審查競選團隊的顧問協議，包括艾普斯汀在內。我們將繼續以團隊形式支持川普總統再次讓美國偉大。」

艾普斯汀自川普2021年卸任後，成為其核心法律顧問，協助設計法律策略應對國會騷亂及試圖推翻2020年大選結果引發的刑事與民事案件。他目前因涉嫌參與干預亞利桑那州選舉而面臨州級指控，但已聲明不認罪。外界普遍預測，即使未遭此次調查，他也不太可能在新政府中擔任正式職務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法