哥斯大黎加小型飛機墜落 釀5死1命危

哥斯大黎加包機業者的1架飛機墜落在山區，造成5死1命危。包機業者旗下飛機示意圖。（圖擷自Aerocaribe Air Charter臉書）

2024/11/26 13:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哥斯大黎加包機業者Aerocaribe Air Charter的1架賽斯納（Cessna）206小型飛機，今天（26日）中午失聯後墜落在皮科布蘭科山（Cerro Pico Blanco），造成機上6人5死1命危。

據哥國媒體《Tico Times》報導，這架飛機從加勒比地區托爾圖格羅機場起飛後，原定前往聖荷西省帕瓦斯區的托維亞斯·博拉尼奧斯國際機場，但由於降落條件不佳，將目的地更改為首都聖荷西的胡安·聖瑪麗亞國際機場。

請繼續往下閱讀...

不過，飛機於中午12時30分許和塔台失去聯繫，當局隨即展開搜救行動，但飛機上的定位發射器不知為何沒有開啟，導致一度無法確認飛機下落，直到下午2時許有另架民航機在皮科布蘭科山峰看到鮮紅色的機尾，這才鎖定位置派遣救援人員前往。

據了解，失事飛機外觀保持完整、沒有起火，因此一度認為生還希望很大，但《路透》指出，搜救隊抵達後確認機上有5人死亡，另1名31歲女子則是性命垂危送醫搶救，這6人全都是哥斯大黎加國民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法