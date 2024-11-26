審前拘留、獄內虐待！香港在囚人數9280人創10年新高

陸委會製表彙整，指香港人權狀況嚴峻，出現警察濫權、審前拘留、監獄內虐待、不人道待遇、無獨立申訴機制，「港版國安法」下人權保障現系統性危機。（圖取自陸委會臉書）

2024/11/26 11:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海外港人組織「香港人權資訊中心」近日發表《香港酷刑和不人道處遇報告》，指2020年「港版國安法」實施後，香港民主派被清剿、公民社會及言論自由被嚴重打壓，香港在囚人數增至9280人，創下10年新高；陸委會今日發文示警，「港版國安法」下，人權保障現系統性危機。

《香港酷刑和不人道處遇報告》指出，香港人權狀況嚴峻，包括警察濫權、審前拘留、監獄內虐待等酷刑及不人道待遇，且無獨立申訴機制等，凸顯香港面臨人權保障的系統性危機。

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據統計，2019年反送中運動後，港人在囚人數5年內激增3分之一，2020年至2024年上半年，由6902人增至9280人；未審先囚人數，近11年來大增逾1倍，2014年至2024年上半年，由1561人增至3514人，佔整體在囚人數比例由18%增至38%，創10年新高。

截至今年9月截止，因「港版國安法」被捕人士高達69%不能保釋，其中34人已遭囚禁超過千日；並呼籲，各國認真看待中國及香港以政府權力或非官方手段，對人權維護者進行報復、恐嚇和跨國鎮壓。

陸委會引用報告於臉書粉專製表彙整，指香港人權狀況嚴峻，出現警察濫權、審前拘留、監獄內虐待、不人道待遇、無獨立申訴機制，「港版國安法」下人權保障現系統性危機。

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