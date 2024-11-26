川普禁令恐掀波瀾！美軍1.5萬跨性別軍人命運堪憂

美國史上首位跨性別「四星海軍上將」萊文（Rachel Levine，左）與性別流動人士（gender-fluid）、前能源部高官布林頓（Sam Brinton）合影，兩人的任命，被視為拜登政府推動「多元、平等與包容計畫」（DEI）的縮影。（圖擷取自X平台）

2024/11/26 10:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普據傳計劃在2025年1月20日就職首日簽署行政命令，禁止跨性別人士服役。根據《泰晤士報》（The Times），此爭議性政策可能導致多達1.5萬名現役軍人以「不適任」為由遭「醫療除役」，進一步加劇各軍種已面臨的招募困難。

川普提名前福斯新聞（Fox News）主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長，承諾清除政府部門內講究政治正確與多元化的「覺醒」（woke）政策。赫格塞斯曾在播客（Podcast）中表示，跨性別者服役是在「挑戰界限」，認為跨性別軍人的整合比種族融合更為複雜，並直指跨性別者需「持續用藥」而無法完成部署任務。

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這並非川普首次禁止跨性別者從軍。2017年，他以推特宣布禁令，理由是「龐大的醫療支出與部隊混亂」。白宮當時指出，留用患有「性別不安症」（gender dysphoria）的軍人恐影響戰力。與此相對，歐巴馬政府曾修改政策，允許跨性別者公開身分服役，並宣傳他們的貢獻，如空軍跨性別飛行員傑森．維洛少校（Jason Vero）及陸軍網路部門主管瑞秋．瓊斯少校（Rachel Jones），兩人均強調公開身分讓他們得以重新掌控生命。

根據五角大廈數據，自2020年以來，軍方已為跨性別軍人治療支出超過2,600萬美元（約新台幣8.4億元）。目前服役的性別不安症患者約3700人，占現役軍人總數0.3%，低於美國整體人口中跨性別者的0.6%。治療經費中，1750萬美元用於心理治療，150萬美元用於荷爾蒙治療，760萬美元則用於性別重置手術，包括臉部重建、乳房重建及生殖器官手術。

這些手術中，臉部重建最為常見，包括額頭與眉骨調整、下顎輪廓重塑及喉結手術；其次是乳房切除，2021年以來已完成192例。罕見手術如陰道切除、陰蒂重建及陰囊重建僅各進行1例。此外，2022年有三名軍人接受聲音訓練，調整語音以符合性別認同。性別重置相關手術雖不在TRICARE健保計畫給付範圍，但現役軍人可申請豁免，獲取必要醫療服務。

川普的政策若實施，可能進一步削弱美軍在招募兵源及多元文化融合上的努力。分析指出，這不僅關乎政策爭議，更涉及軍隊是否能因應多元需求，維持整體戰力的挑戰。

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