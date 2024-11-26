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    中國菸草專賣局「一把手」起訴 凌成興被控受賄濫權徇私舞弊

    中國國家菸草專賣局前「一把手」凌成興涉嫌受賄、濫用職權，近日被中國檢察機關提起公訴。（圖擷自網路）

    中國國家菸草專賣局前「一把手」凌成興涉嫌受賄、濫用職權，近日被中國檢察機關提起公訴。（圖擷自網路）

    2024/11/26 06:49

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家菸草專賣局前「一把手」凌成興涉嫌受賄、濫用職權，被中國檢察機關起訴。

    中國最高人民檢察院25日在官網通報，中國工業和訊息化部前中共黨組成員、國家菸草專賣局前黨組書記暨局長、中國菸草總公司前總經理凌成興，涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權一案，由中國國家監察委員會調查終結，經最高檢指定，由吉林省長春市人民檢察院審查起訴。

    長春市人民檢察院近日已向長春市中級法院提起公訴。

    起訴指控顯示，凌成興利用擔任中共江西省委常委、副省長、國家菸草專賣局黨組書記暨局長、中國菸草總公司總經理等職務之便，為他人謀取利益、非法收受財物，金額巨大。

    凌成興也被指徇私舞弊、濫用職權，造成中國國有公司嚴重損失，「致使國家利益遭受特別重大損失，依法應當以受賄罪、國有公司人員濫用職權罪追究其刑事責任」。

    公開資料顯示，今年67歲的凌成興長期在江西任職。1984年2月，凌擔任中共江西省上高縣委常委、副縣長；之後的29年裡，凌歷任江西省豐城市委副書記、市長、江西省經委副主任、省菸草專賣局局長、省長助理、省經貿委主任、副省長、省委常委、省政府黨組副書記、省國有資產監督管理委員會主任。

    2013年5月，凌成興赴北京履新，出任中國工業和訊息化部中共黨組成員、國家菸草專賣局黨組書記暨局長，直至2018年7月被免除上述職務。

    去年10月，凌成興成為專賣局成立40多年來，首名落馬被查的「一把手」。今年4月，凌被通報開除中共黨籍，隔月中國檢察機關決定逮捕。

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