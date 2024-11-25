約旦河西岸風暴再起？川普提名親以大使 巴勒斯坦恐再陷困境

川普提名的美國駐以色列大使人選赫克比被認為有可能使中東局勢加劇。（美聯社）

2024/11/25 19:40

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普即將重返白宮，讓當地巴勒斯坦居民面臨前所未有的壓力；因為川普近日提名的美國駐以色列大使人選赫克比（Mike Huckabee），一向被認為是以色列的堅定支持者，認同以色列在約旦河西岸的主張，並反對巴勒斯坦建國。這次的提名普遍被外界認為可能會推動以色列進一步對西岸的掌控，使當地情勢更加緊張。

據《CNN》 報導指出，以色列政府過去一年內核准了超過8600個新的猶太人定居單位，有至少227個巴勒斯坦家庭因此被迫遷離。自去年哈瑪斯攻擊事件後，約旦河西岸的定居活動變得更高調，有些地區甚至已經插上以色列國旗，向外界展現他們對這片土地的主權野心。

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對此，赫克比的立場更是引發爭議。他否認「占領」行為的存在，並認為約旦河西岸應該叫「猶太和撒馬利亞」（Judea and Samaria），甚至稱這些定居點只是普通的「社區」或「城市」。支持赫克比的人認為，他能影響美國的保守教派如基督教福音派（Evangelicals），為以色列爭取更多支持。

然而，也有專家警告，若以色列單方面併吞西岸大部分土地，可能會引發阿拉伯國家的激烈反應，甚至損害以色列在中東的利益。目前納坦雅胡政府尚未表態，但當地巴勒斯坦人擔心，自己的家園和未來正逐漸被侵蝕；而川普與赫克比的回歸，讓這場本已緊張的角力充滿更多未知數。

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