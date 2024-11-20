不讓首位跨性別議員使用女廁 美共和黨眾議員梅斯提案惹議

美國聯邦眾議院共和黨籍議員梅斯（Nancy Mace）近日提案，要阻擋眾院民主黨籍首位公開跨性別議員麥布萊德（Sarah McBrideb，見圖）使用女廁所，此舉引發民主黨議員強烈抨擊。（法新社檔案照）

2024/11/20 22:18

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，美國聯邦眾議院共和黨籍議員梅斯（Nancy Mace）近日提案，要阻擋眾院首位公開跨性別議員使用女廁所，此舉引發民主黨議員強烈抨擊。

美國德拉瓦州民主黨籍州參議員麥布萊德（Sarah McBride）本月5日贏得聯邦眾議院席次，成為首位當選國會議員的公開跨性別政治人物，將於明年1月20日就任。梅斯近日提出法案，禁止眾議院議員和員工使用與他們生理性別相對應以外的廁所。

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梅斯在社群媒體上發文說，她的法案是「常識」，並指跨性別女性為「穿著迷你裙的男性」。眾議院民主黨黨團領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）批評這項法案是「霸凌」。

現年34歲的麥布萊德表示，共和黨人公然試圖轉移人們的注意力，因為他們對美國人面對的問題沒有真正的解決方案。

跨性別權力在美國已成為政治熱點。37州的州議員2023年共推出至少142項限制對跨性別和性別擴張（gender-expansive）人士的「性別肯定健康照護」，數量為2022年的近3倍。

麥布萊德在社群媒體上寫道：「美國人每天都會與那些與他們有著不同人生旅程的人一起工作，並學著尊重他們，我希望國會的同仁也能表現出同樣的仁慈。」

麥布萊德在2020年當選德拉瓦州州參議員，成為美國首位擔任這個職位的公開跨性別人士，並在2016年首度在全國性政黨大會（民主黨）上發表演說，並於2012年首度在時任總統歐巴馬主政的白宮實習。

共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）在19日的記者會上拒絕說明他會如何處理這個問題，強調「這是國會以前從未解決的問題，我們將在成員達成共識的情況下，以深思熟慮的方式做到這一點，我們將滿足每個人的需求」。

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