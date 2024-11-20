川普交接拒守規範！ 華郵：如「敵意接管」聯邦政府

川普交接爆爭議，道德規範、國安風險引擔憂 。（路透）

2024/11/20 20:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》報導，美國總統當選人川普的過渡團隊運作方式，被一位親密盟友形容為對聯邦政府的「敵意接管」。川普無視多項權力交接規範，對220萬聯邦雇員的過渡安排，以及聯邦政府的運作，展現出與以往不同的模式。他拒絕與美國總務署（GSA）合作，也未履行道德承諾，因此過渡團隊至今無法進入聯邦辦公室。

川普選擇在海湖莊園的私人辦公室進行交接，迴避聯邦機構的參與，甚至自行處理與外國領袖的通話，未使用官方安全管道和翻譯。川普曾承諾大幅改革聯邦政府，包括解僱大量文官、削減開支、任用政治盟友等。報導指出，這可能源於他對聯邦機構的不滿，認為它們在他第一任期內阻撓其施政，並洩露機密和文件給調查單位。

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川普的內閣人選也引發爭議，他傾向任命立場相近且爭議性較大的人物，例如提名福斯新聞主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）為國防部長、前眾議員蓋茨（Matt Gaetz）為司法部長，以及南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）為國土安全部長，外界擔憂這些人選的背景和資格。

專家警告，川普的做法削弱了透明度和權力制衡，並可能危害國家安全。他尚未讓聯邦調查局（FBI） 依照慣例參與關鍵人員的背景調查，而他的團隊計劃在上任首日就授予未經審查的被任命者安全許可，引發利益衝突的疑慮。由於未簽署道德承諾文件，川普團隊無法參與國安簡報或使用聯邦安全通訊管道，就職典禮的700萬美元聯邦資金也可能無法動用，這與歷任總統當選人簽署道德承諾和利益衝突迴避計劃的做法大相逕庭。

川普迴避國務院的行為也引發疑慮，尤其在未經國務院協調下與俄國總統普廷通話，更增加了外交風險。由於缺乏官方記錄，克里姆林宮事後否認雙方有過通話，使事件更加複雜。此外，川普繞過FBI的背景調查程序，將審查工作交給曾代表國會山莊動亂參與者和機密文件案被告的私人律師伍華德（Stanley Woodward）負責。

參議院可以要求FBI背景調查，但共和黨掌控參議院，是否會反對川普的人選安排仍是未知數。川普甚至要求參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）支持他進行休會任命，以規避參議院的同意程序。

川普還暗示可能尋求第三任期，此舉挑戰了憲法對總統任期的限制，儘管被解讀為玩笑話，已引起民主黨議員的警覺，並提出決議重申對憲法兩任制限制的支持。

專家批評川普的作法形同「分贓制」，民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）更直言川普正在「擺脫對行政權力的所有制衡」，並批評川普要求共和黨人「擁立他為王」，繞過對提名人的審查。

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