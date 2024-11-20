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    「匿名者64」反擊中國國安部 駭入中媒網站轟「無恥的造謠罪犯」

    「匿名者六四」」組織11月19日再度對中國官媒網站發動新一波駭攻，貼文砲轟中共是最無恥的造謠罪犯。（圖取自X平台）

    「匿名者六四」」組織11月19日再度對中國官媒網站發動新一波駭攻，貼文砲轟中共是最無恥的造謠罪犯。（圖取自X平台）

    2024/11/20 20:36

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國安部日前指控「匿名者64」（Anonymous64）非普通的駭客組織，而是台灣資通電軍下屬的「網路戰聯隊網絡環境研析中心」，遭台灣國防部駁斥非事實後。「匿名者64」組織19日再度對中國官媒網站發動新一波駭攻，揭露中共是最無恥的造謠罪犯。

    中國國安部9月23日透過微信公眾號發文，稱「匿名者64」駭客組織，針對中港澳地區頻繁網攻，指控該組織為「台獨勢力」豢養的一支網軍，更公開台灣3名資通電軍現役人員的資料與照片，揚言立案偵查及懲獨。

    事隔一個多月，「匿名者64」駭客組織並未因此卻步，本月19日進一步駭入隸屬於上海報業集團的中媒「澎拜新聞」官網，強力置入「美國自由之家指控中共利用網紅介入台灣選舉」、「中共黑進加拿大政府竊取機密信息」、「法國揭露中共用AI假視頻，散播棄中反美言論」、「印度指控中共利誘印度網紅，散布支持親中言論」、「韓國國情院指控中共建立仿地方媒體網戰企圖影響輿論」等多篇國際新聞報導影片。

    「匿名者64」駭客組織也秀出V怪客的圖像，在澎拜新聞網站置入「中共無恥」、「造謠慣犯」等標語，直指中國共產黨是最無恥的造謠罪犯，中共的網絡認知戰才是全球和平的最大威脅。

    「匿名者64」駭客組織在澎拜新聞網站置入「中共無恥」、「造謠慣犯」等語。（圖取自X平台）

    「匿名者64」駭客組織在澎拜新聞網站置入「中共無恥」、「造謠慣犯」等語。（圖取自X平台）

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