金正恩收大禮！普廷送70隻珍獸 北韓動物園大升級

俄羅斯自然資源部長科茲洛夫20日在北韓平壤中央動物園視察。此行為俄羅斯依據雙邊合作協議，向北韓移交70多種動物的官方活動。（路透）

2024/11/20 21:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯政府20日宣布，莫斯科動物園已將逾70隻動物運送至北韓平壤中央動物園，其中包括非洲獅與棕熊等大型動物，這批動物是俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）致贈給「朝鮮人民的禮物」。

據外媒《路透》報導，此次動物轉移行動由俄羅斯自然資源部長科茲洛夫（Alexander Kozlov）親自監督。所有動物在莫斯科動物園獸醫團隊的全程陪同下，搭乘專機運抵平壤。俄方公布的照片顯示，白色鸚鵡被安置在特製運輸箱中，科茲洛夫也在平壤當地官員陪同下實地視察動物園。

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值得注意的是，這已是俄羅斯今年第二次向平壤中央動物園贈送動物。今年4月，俄方曾贈送包括老鷹、鶴類與鸚鵡在內的多種珍稀鳥類。

自今年6月普廷訪問北韓並與北韓領導人金正恩簽署合作協議以來，兩國關係明顯升溫。在該次會晤中，金正恩贈送了兩隻北韓國寶級犬種「豐山犬」給普廷。雙方領導人更一同試乘俄羅斯自製的豪華轎車「奧魯斯」（Aurus，被譽為俄版勞斯萊斯），並輪流駕駛，展現兩國友好關係。

今年6月，普廷和金正恩在平壤共乘俄產高級汽車Aurus並輪流試駕。（路透）

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