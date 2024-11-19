挪威王儲繼子再涉性侵案 王室形象受衝擊

霍伊比（見圖）現年27歲，為王儲妃梅特-瑪麗特（Mette-Marit）與前伴侶所生。（美聯社）

2024/11/19 19:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕美聯社報導，挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）的繼子霍伊比（Marius Borg Høiby）再度捲入法律糾紛，於當地時間18日晚間在奧斯陸（Oslo）因涉嫌性侵被捕。警方指控他對「意識不清或無法反抗的受害者」進行性行為，目前已進行初步控訴。

警方表示，此次逮捕是基於初步調查結果，該程序旨在允許當局在進一步調查期間拘留嫌疑人。然而，性侵案發生的具體時間尚未公開。霍伊比否認指控，其律師則未立即回應媒體詢問。受害者的律師薩洛蒙（Hege Salomon）透露，受害者目前身心狀況不佳，並強調案件是由警方主動提出，而非受害者報案。

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今年8月4日，霍伊比曾因捲入公共爭執，在奧斯陸被短暫拘留，當時警方對他提出了涉嫌傷害和毀損的初步指控，事後釋放。隨後，警方陸續對他提出更多指控，包括違反多項禁止接觸令和無照駕駛等，涉案對象包括四名女性與一名男性。

霍伊比現年27歲，為王儲妃梅特-瑪麗特（Mette-Marit）與前伴侶所生，雖未擁有王室頭銜與職務，但長期與王儲夫婦及兩位王室子女同住，包括英格麗‧亞莉珊德拉公主（Princess Ingrid Alexandra）與斯維爾·馬格努斯（Prince Sverre Magnus）。這起事件因挪威王室在當地擁有高人氣，迅速成為國內熱議話題。

值得一提的是，梅特-瑪麗特王儲妃於2001年嫁入王室時，曾因其單親母親身分及與毒品相關前伴侶的背景引發社會爭議。然而，她隨後以低調、務實的形象逐漸贏得民眾支持。這次霍伊比的事件則再度讓王室面臨輿論壓力，也引發社會對家族價值觀的討論。未來，此案的調查與審理結果可能進一步影響王室的公眾形象及其內部動態。

挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）與王儲王儲妃梅特-瑪麗特（Mette-Marit，左）。（法新社檔案照）

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