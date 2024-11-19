金融時報：搶著與川普潛在官員會面 中國官員頻吃閉門羹

川普任命多名對中鷹派出任政府高階官員，促使北京急於與川普政府潛在官員會面，摸清楚川普「想要什麼」。（法新社檔案照）

2024/11/19 15:10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統當選人川普目前公布的白宮及內閣人選，在中國議題上鷹派立場鮮明。英國《金融時報》19日披露，中國官員今年以來一直試圖與潛在的川普政府官員建立聯繫，但「運氣不佳」，包括國會山莊在內，許多人認為與中國官員會面「沒有建設性」。

知情人士透露，中國駐美大使謝鋒近幾個月加強在華盛頓的外部活動，在家中接待數十名前任美國官員和中國問題專家。當川普當選後，這些接觸變得更加重要，因為在拜登擔任總統期間，中國大使館與民主黨人的互動要多得多。

請繼續往下閱讀...

一名見過謝鋒及其團隊的人士透露，北京似乎不像上次川普當選時一樣，與川普團隊有聯繫，「他們問的核心問題是：『川普想要什麼？』」一位前美國官員表示，中國想要「穩定」，並認為川普希望與北京達成協議，但他們不知道川普想要什麼，並且在談判管道出現之前，「只能苦苦等待」。

白宮國家安全會議前亞洲事務資深主任、喬治城大學教授麥艾文（Evan Medeiros）直言，川普的勝利讓中國「措手不及」，「他們在華府和紐約四處尋找與川普的聯繫，也詢問民主黨分析師如何應對川普團隊」。麥艾文分析，「中國本質上只有一個玩法：說服川普周圍的商界領袖對中國態度軟化」。

各國駐華府大使都在努力會見可能加入川普新政府的人士，但北京面臨一個特殊的劣勢，因為近年來華府對中國變得更加強硬，共和黨人一直不願意與中國官員接觸。

前聯邦眾議院外交事務委員會和參議院外交關係委員會工作人員科瓦勒夫斯基（Ann Kowalewski）表示，國會山莊的許多人不願意會見中國官員，因為他們認為這種會面沒有建設性，「人們普遍認為會面只是中國使館官員向他們宣讀談話重點」。

今年稍早，北京責成川普第一任總統期間的中國駐美大使崔天凱，與他在當時的川普團隊中的聯繫人重新接觸，但他基本上沒有成功。

前中央情報局（CIA）中國問題專家韋德寧（Dennis Wilder）表示，「在過去幾個月裡，訪問華府的中共有影響力官員向我表示，他們運氣不好，沒有得到與川普政府潛在官員會面的機會」。

川普提名對中強硬人士擔任新政府的高階職務，包括瓦爾茲（Michael Waltz）擔任白宮國家安全顧問，魯比歐（Marco Rubio）擔任國務卿，這對北京來說是一個壞兆頭。

中國官員正密切關注川普將任命誰為財政部長，以及他的前貿易代表萊特海澤是否會加入新政府。此外，中方也關注世界首富馬斯克的角色，因為他在中國有商業利益，且已進入川普核心圈。

北京一位與中共有聯繫的人士表示，如果可能的話，北京希望與川普達成協議，「挑戰在於我們不知道川普的目標是什麼，或誰可以將兩者聯繫起來」。他坦言，川普上次卸任以來過了4年，「我真的覺得北京對達成協議的期望並不高」。

一位與中國駐美大使館接觸的人士則指出，謝鋒努力建立聯繫，並不意味北京對即將上任的政府一無所知，「中國情報部門幾乎肯定正在追蹤海湖莊園的動向」。

與謝鋒相識多年的美國顧問公司高層薄邁倫（Myron Brilliant）表示，「謝鋒是一位經驗豐富的外交官，他知道在華府擔任中國大使是一項孤獨的工作，尤其是在這種環境下」。他補充說，鑑於華府的鷹派情緒，這對謝鋒來說將是一場「艱苦的戰鬥」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法