美製長程飛彈攻俄境內軍事目標 官員證實拜登批准

2024/11/18 05:21

〔中央社〕不願意具名的一名美國官員告訴法新社，總統拜登已經批准烏克蘭運用美製長程飛彈攻打俄羅斯境內的軍事目標，證實「紐約時報」和「華盛頓郵報」的報導內容。

「紐約時報」（The New York Times）和「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述未具名消息人士的說法報導，烏克蘭要求已久的這項重大政策調整是針對北韓部署部隊協助俄羅斯作戰所作回應。

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該名美國官員證實報導內容正確。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一直不斷催促華府批准運用威力強大的陸軍戰術飛彈系統（Army Tactical Missile System，ATACMS）對俄羅斯境內進行打擊。

挺烏陣營此前升級對基輔的軍事援助之際，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）就已警告，這一類批准作法將意味北大西洋公約組織（NATO）與俄羅斯「處於戰爭狀態」。

上述報導指出，北韓派兵援俄促使即將卸任的拜登政府改變立場。根據西方情報顯示，約1萬名北韓軍人已經部署在俄羅斯。

美國官員先前曾經表示，他們認為陸軍戰術飛彈系統會對烏克蘭作戰帶來的改變有限，而且希望確保不會消耗華府自家這種武器的庫存。

美方此一政策轉變很可能產生廣泛影響，並且促使歐洲盟友檢討自身立場。

美國和英國已經分別對烏克蘭提供陸軍戰術飛彈系統和暴風之影（Storm Shadow）長程飛彈。

德國拒絕支援烏克蘭射程超過500公里的金牛座（Taurus）飛彈，擔心基輔用於打擊俄羅斯領土。

拜登於準備將權力移交給總統當選人川普的同時作出上述決定。川普曾經承諾磋商結束這場衝突，但是外界預期相關談判會迫使烏克蘭割讓部分領土。1131118

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