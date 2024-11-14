超屁！泰國侏儒河馬「彈跳豬」推4國語言主題曲 全球粉絲嗨翻

泰國侏儒河馬寶寶「Moo Deng」，可愛爆棚。（美聯社）

2024/11/14 17:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國最受歡迎的侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng，泰文）再次成為焦點，這回更以官方主題曲掀起全球粉絲熱潮。這首輕快的50秒歌曲「Moodeng Moodeng」，以泰文、英文、中文和日文四種語言推出，吸引來自世界各地的粉絲共鳴。

《美聯社》報導，歌曲簡單的歌詞如「Moodeng Moodeng、蹦蹦蹦、扭屁搖屁、別光顧吃啦、來跟我一起玩吧」，搭配輕快節奏，迅速抓住聽眾雙耳。音樂影片則剪輯了「Moo Deng」蹦跳玩耍、與飼養員互動，及與母親「喬娜」（Jona）親密相處的可愛畫面，成功圈粉無數。

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這首歌由知名泰國作曲家 Mueanphet Ammara 創作，並由泰國最大音樂公司之一的 GMM Music發行。自從泰國南部春武里府的綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo），在社交媒體上推出「Moo Deng」的影片後，牠迅速成為國際網紅，擁有大批忠實粉絲。園方表示，歌曲的推出將「彈跳豬」魅力推向更高峰。

「Moo Deng」在泰文中的名字為「彈跳的肉丸」，這個形象化的稱呼完美詮釋了牠活潑的個性。牠經常在園區中快樂地蹦跳，這種滑稽的動作成為社群平台熱門話題，許多網友製作了相關梗圖與影片，並廣泛流傳。甚至有體育隊伍和企業，也以「哞登」形象作為宣傳亮點。

目前四個月大的「Moo Deng」吸引大量遊客湧入該動物園，園方估計過去幾個月，每日平均入園人數達3000到5000人次。為回應粉絲熱情，動物園推出了以「Moo Deng」為主題的服飾、寢具等周邊商品，創造額外收入，有效支持園方的保育計畫。

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