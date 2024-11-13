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川普新內閣人事 華爾街大亨鮑爾森退出財長競爭

被視為可能出任川普新政府財政部長的華爾街金融大亨鮑爾森12日證實，退出財長職務的競爭行列。（路透檔案照）

被視為可能出任川普新政府財政部長的華爾街金融大亨鮑爾森12日證實，退出財長職務的競爭行列。（路透檔案照）

2024/11/13 06:15

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統當選人川普正陸續宣布新內閣人事，華爾街日報12日獨家報導，被視為可能出任財政部長的華爾街金融大亨鮑爾森（John Paulson），已宣布退出財長職務的競爭。

鮑爾森在一份發給華爾街日報的聲明中表示，由於其複雜的財務義務，無法在川普新政府中擔任正式職位，「雖然各大媒體提到我是財政部長的可能人選，但目前我無法在川普總統的政府中擔任這項職務。不過，我還是會積極參與總統的經濟團隊，並協助推動總統傑出的政策提案。」

知情人士透露，長期支持川普的鮑爾森曾被川普考慮任命為下一任財長，如今隨著他退出競爭行列，另一位對沖基金經理人貝森特（Scott Bessent）出線的可能性大增。數名川普盟友透露，貝森特近日已成為財長職務的熱門人選。田納西州聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）也是可能人選之一。

報導指出，如果鮑爾森入閣，其資產可能會受到審查。做為對沖基金經理人，保爾森在2008年金融危機期間，透過押注房市崩潰，賺取約30億至40億美元，這段過往可能成為公職人員道德審查的關注焦點。此外，他也面臨若干法律挑戰，包括與前商業夥伴達成和解，而且他目前正在辦理離婚手續。

貝森特是投資公司Key Square Group創辦人，他若獲得財長職位，可能也會面臨國會對其過往商業活動的審查。他曾是民主黨主要金主之一、億萬富豪索羅斯創立的「索羅斯基金管理公司」（SFM）的投資長。但貝森特在川普的核心圈擁有支持他的盟友，包括前國家經濟會議主席柯德洛（Larry Kudlow）。

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