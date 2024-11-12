拒見第一夫人吉兒！ 梅蘭妮亞對「這件事」耿耿於懷

11月6日在佛羅里達州西棕櫚灘的海湖莊園，共和黨總統候選人、前總統川普在選舉之夜的觀禮派對上發表演說，其妻梅蘭妮亞和么子巴倫在旁聆聽。（美聯社）

2024/11/12 20:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）將於13日前往白宮與現任總統拜登（Joe Biden）會面，然而，川普的妻子、前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）卻傳出以拜登政府在2022年8月搜查海湖莊園（Mar-a-Lago）為由，拒絕了現任第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）的邀請，不會赴會。

消息來源向《紐約郵報》透露：「她不會去。」消息來源批評拜登總統授權聯邦調查局（FBI）搜查海湖莊園，「拜登夫婦令人作嘔」。消息人士補充說：「梅蘭妮亞不需要與吉兒·拜登會面。」

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傳統上，將卸任的第一夫人會在白宮款待她的繼任者，通常會安排喝下午茶。梅蘭妮亞在2016年川普勝選後曾訪問白宮，並由當時的第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）引導參觀。然而，2020年川普競選連任失利後，據報導，他並未邀請拜登夫婦在正式交接前訪問白宮，打破了數十年來的傳統。

聯邦調查局（FBI）在2022年8月搜查了川普位於佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園，調查他涉嫌洩露白宮機密文件。54歲的梅蘭妮亞先前曾多次公開表達她對這次搜查的不滿。

她在9月接受《福斯與朋友》（Fox & Friends）節目專訪時表示：「這讓我非常生氣」，並稱其為「侵犯隱私」。她指出，聯邦調查局探員不僅翻遍了她的衣櫥，還搜查了78歲的川普的辦公室，甚至據傳還搜查了她兒子巴倫（Barron）的房間。

《紐約郵報》已就梅蘭妮亞拒絕會面的決定，聯繫川普競選團隊和白宮方面，但尚未獲得回應。

2022年8月，聯邦調查局（FBI）搜查了前總統川普位於佛羅里達州的海湖莊園。（美聯社）

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