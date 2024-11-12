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    中國支付寶官方宣傳圖疑出現「男同性戀」 網驚︰沒被封殺嗎？

    日前一名網友發現，中國支付平台「支付寶」官方宣傳圖中，竟出現疑似「男同性戀」的身影。（圖擷取自@hgds01 社群平台「X」）

    日前一名網友發現，中國支付平台「支付寶」官方宣傳圖中，竟出現疑似「男同性戀」的身影。（圖擷取自@hgds01 社群平台「X」）

    2024/11/12 20:36

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共政府近年來全力打壓LGBT族群，不僅封殺多個相關大型社群帳號、學校社團，更嚴禁影劇、漫畫小說等創作領域，出現任何包含彩虹旗、耽美或百合、陰柔特質男子等元素，有違者還因此遭判刑10年。但日前一名網友發現，中國支付平台「支付寶」官方宣傳圖中，竟出現疑似「男同性戀」的身影，引發各國網友熱議，並好奇圖片是如何通過審查。

    社群平台「X」（前Twitter）一個熱衷專發各種中國社群平台熱門哽圖、名為「恋」的帳號，本月6日分享一張來自中國支付寶官方製作的廣告宣傳圖，意外在網上掀起轟動。從畫面顯示，宣傳圖中有2名男子，其中身材比較壯碩的灰衣男子，帶著一臉燦爛的笑容、並用「公主抱」的姿勢，把另一名較為纖細的藍衣男子給抱起來。

    而這名藍衣男子被抱起後，則是右手比出YA、左手拿著顯示著支付寶條碼的3C產品，正好呼應位在2人正上方的宣傳標語，「自從有了我，『找零』不再是生活中的煩惱」，這讓看到這張圖的原PO表示，自己對此感到非常震撼。該文一出，吸引高達80萬人次瀏覽、掀起各國網友熱議，甚至被轉載到PTT、臉書等社群平台上。

    網友笑說，「甲付寶」、「剛好買1池0」、「沒被封殺嗎？」、「原來是約炮APP」、「中文博大精深」、「社會主義兄弟情」、「共產黨『同志』們」、「多元性別支付廣告」、「各種意義上的『找零』」、「廣告應該只能在中國成都投放」、「這圖真的會讓人有遐想的空間」、「可是根據市場調查，1才是真的越來越難找」。

    據了解，這張圖其實在中國各大社群平台流傳多年，最早出現在2016年支付寶官方微博帳號的小編一篇發文，但目前許多網友反應，已經找不到當時的發文，疑似被下架刪除。另外，圖中標語中的「找零」，在中國百度有一個專屬的詞條解釋頁面，其被定義為網路流行語，意指「找0」、「找受」（人與人連結的承受方）。

    據了解，這張圖其實在中國各大社群平台流傳多年，最早出現在2016年支付寶官方微博帳號的小編一篇發文，但目前許多網友反應，已經找不到當時的發文，疑似被下架刪除。（圖擷取自 社群平台「X」）

    據了解，這張圖其實在中國各大社群平台流傳多年，最早出現在2016年支付寶官方微博帳號的小編一篇發文，但目前許多網友反應，已經找不到當時的發文，疑似被下架刪除。（圖擷取自 社群平台「X」）

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