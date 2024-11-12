重組內閣劍指邊境！ 川普擬任命南達科他州長為國土安全部長

川普據報導將提名南達科他州州長諾姆（左）出任美國國土安全部長。（美聯社）

2024/11/12 18:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國有線電視新聞網（CNN）報導，總統當選人川普將提名南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）出任國土安全部長。這項消息引發外界對未來邊境政策的關注，也凸顯川普團隊將如何執行他競選期間的邊境安全承諾。

曾是川普副手人選 射殺寵物犬惹議

諾姆是川普的堅實盟友，先前曾被視為可能角逐副總統候選人。若獲提名，她將領導負責確保邊境安全的國土安全部（DHS），這是川普競選的主要政見之一。

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現年52歲的諾姆目前正在南達科他州擔任州長第二任期。然而，她先前在競選副總統時因一項爭議事件而落馬。今年5月出版的著作中，諾姆承認自己射殺了家中14個月大的獵犬「克里克」（Cricket），原因是認為牠的「攻擊性性格」無法訓練，引發社會強烈批評。

諾姆隨後在社群媒體上發表聲明回應，提到這本書記錄了她人生的點滴，包含快樂與挑戰，以及她從中學到的教訓。這起事件反映出，即使是對政治人物而言，私人經歷也可能影響公眾形象和政治道路。

國土安全部監督美國海關及邊境保護局（CBP）和移民及海關執法局（ICE）等兩個主要執法機構，負責邊境安全和非法移民問題。該部也掌管美國祕密服務局和聯邦緊急事務管理署等機構。

川普團隊也已指派任命曾任「移民暨海關執法局」（ICE）前代理局長的霍曼（Tom Homan）為「邊境沙皇」，主管邊境事務。米勒（Stephen Miller）將擔任白宮政策幕僚室副主任，並在移民計畫上提供諮詢。米勒曾是川普第一任期內重要的移民政策顧問，也大力推行限制性移民計畫。

這項任命顯示川普團隊將在移民政策上維持強硬立場，也可能對未來美國的移民政策帶來深遠的影響。對於未來邊境政策的走向，和可能的社會反應，都將是外界密切關注的焦點。

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