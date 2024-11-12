台海局勢詭譎 美媒：中國已就台灣問題警告川普

美媒《新聞週刊》報導稱，中國已特別針對台灣問題對川普提出警告。（美聯社）

2024/11/12 21:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）將重返白宮，各界高度關注他再次上台之後，將對台海局勢造成何種影響。有美媒近日報導稱，中國已特別針對台灣問題對川普提出警告。

根據美媒《新聞週刊》（Newsweek）報導，在川普確認當選美國第47任總統後，中國便警告川普未來必須「謹慎」處理與台灣有關的事情，避免「嚴重損害」中美關係。中國駐美大使館發言人劉鵬宇向該媒體提供聲明：「台灣問題是中美關係中最重要且最敏感的問題。美國政府應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理涉台問題，以免嚴重損害北京與華府的關係和兩岸和平穩定。」

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美國有線電視新聞網（CNN）先前引述知情人士消息報導稱，中國國家主席習近平已於6日致電恭賀川普勝選，但未說明2人通話細節，因此中方這段警告是否傳達給川普本人不得而知。《新聞週刊》已向川普團隊請求置評，但還未收到回應。

另外，川普在競選期間曾放話，上任後會對所有中國出口的產品加徵60%的關稅，此舉料將重創中國經濟，北京也就此事警告川普，稱提高中國商品關稅也可能會損害美國自身經濟。

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