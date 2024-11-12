為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台海局勢詭譎 美媒：中國已就台灣問題警告川普

    美媒《新聞週刊》報導稱，中國已特別針對台灣問題對川普提出警告。（美聯社）

    美媒《新聞週刊》報導稱，中國已特別針對台灣問題對川普提出警告。（美聯社）

    2024/11/12 21:01

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）將重返白宮，各界高度關注他再次上台之後，將對台海局勢造成何種影響。有美媒近日報導稱，中國已特別針對台灣問題對川普提出警告。

    根據美媒《新聞週刊》（Newsweek）報導，在川普確認當選美國第47任總統後，中國便警告川普未來必須「謹慎」處理與台灣有關的事情，避免「嚴重損害」中美關係。中國駐美大使館發言人劉鵬宇向該媒體提供聲明：「台灣問題是中美關係中最重要且最敏感的問題。美國政府應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理涉台問題，以免嚴重損害北京與華府的關係和兩岸和平穩定。」

    美國有線電視新聞網（CNN）先前引述知情人士消息報導稱，中國國家主席習近平已於6日致電恭賀川普勝選，但未說明2人通話細節，因此中方這段警告是否傳達給川普本人不得而知。《新聞週刊》已向川普團隊請求置評，但還未收到回應。

    另外，川普在競選期間曾放話，上任後會對所有中國出口的產品加徵60%的關稅，此舉料將重創中國經濟，北京也就此事警告川普，稱提高中國商品關稅也可能會損害美國自身經濟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播