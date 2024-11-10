川普2.0力助馬斯克雄心 NASA可能側重登陸火星

SpaceX的「星艦（Starship）」登陸系統載人登陸月球模擬圖。（美聯社檔案照）

2024/11/10 06:54

首次上稿 11-09 23:06

更新時間 11-10 06:54

〔編譯管淑平／綜合報導〕旗下擁有太空科技公司「太空探索（SpaceX）」的美國富豪馬斯克（Elon Musk），是共和黨總統候選人川普贏得選舉的重要推手，現在他可能也因助川普上位，離實現他送人登陸火星的夢想更進一步，消息人士透露，這項願景將成為川普政府的更優先國家任務。

請繼續往下閱讀...

美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿提米絲（Artemis）」登月計畫目標，是要利用SpaceX的「星艦（Starship）」登陸系統，把人類送上月球，然後以月球的常駐基地，做為日後前進火星的跳板。

不過根據《路透》8日引述4名熟悉川普太空政策規劃的消息人士說法，川普政府將把阿提米絲計畫重心，更著重在登陸火星，目標是2030年前達成無載人任務。不過，這項規劃在未來幾週政權過度團隊逐漸成形期間，仍可能有變。

登陸火星將比登陸月球更雄心勃勃，但風險和成本也都更高。曾負責NASA人類探索部門的太空產業顧問洛韋羅（Doug Loverro）說，「至少我們將有一套更實際的火星計畫，你會看到把火星設定為一個明確目標」。

川普第一個總統任內，於2019年啟動「阿提米絲」計畫，是少數幾個被繼任者拜登政府持續推動的政策。但川普的太空事務顧問希望重振這項，在川普卸任後這幾年間停滯不前的計畫。

馬斯克一直主張削減政府監管和精簡官僚組織，為他支持川普的核心基礎。消息人士說，在太空領域上，馬斯克對放鬆監管的期望，可能會帶來聯邦航空管理局（FAA）商業太空辦公室的改革，馬斯克對這個主管民營火箭發射的單位，拖慢星艦開發進程早已感到氣餒。

SpaceX、馬斯克、川普選戰團隊和FAA，都尚未回應這份報導，NASA一名發言人表示，「揣測新政府下的任何可能變化並不恰當」。

消息人士表示，川普政府的NASA可能會傾向採用固定價格的太空合約，將更大的責任轉移到民營公司，同時削減那些讓阿提米絲計畫預算吃緊的超支項目。這一點可能不利於NASA僅有的火箭「太空發射系統（SLS）」，2011年以來NASA已投入約240億美元，在這套由波音公司和和諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）合作主導開發的系統。這兩家公司未回應此事。

馬斯克9月曾表示，SpaceX將在2026年讓「星艦」登陸火星，之後4年內進行載人任務。但是許多產業專家認為，這個時間表難以實現。川普第一任內最高太空政策官員培斯（Scott Pace）認為，馬斯克絕對可以在川普第二任期內，實現把星艦送上火星的單程任務，但是那並非載人任務，「你須先學會走，才能跑」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法