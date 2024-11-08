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父親與愛妻相繼罹癌 英威廉王子：2024是「最難熬一年」

英國王位繼承人威廉王子指出，2024年對他來說是人生中「最難熬的一年」。（路透）

英國王位繼承人威廉王子指出，2024年對他來說是人生中「最難熬的一年」。（路透）

2024/11/08 20:49

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國王位繼承人威廉王子（Prince William）週四（7日）受訪時表示，2024年對他來說是人生中「最難熬的一年」，他的父親查爾斯三世（King Charles III）與妻子凱特王妃（Kate，Princess of Wales）相繼罹癌，因此他形容過去的這一年相當「殘酷」。

《法新社》報導，威廉王子週四結束南非之行後對媒體說：「老實說，這真的很可怕。這大概是我人生中最艱難的一年。所以，要度過所有其他事情，並保持一切事物在軌道上真的很困難。」

白金漢宮今年2月宣布，國王查爾斯三世罹患了某種癌症，且為了治療必須退出公眾生活一段時間；而凱特王妃在3月份向外界公布她也罹患癌症，須接受化療，所幸凱特王妃9月時宣布她已完成療程。

威廉王子補充說：「我為我妻子感到驕傲，我以我父親為榮，他們妥善處理了他們所做的事。不過以家庭個人觀點來看，這很，對，很殘酷。」

威廉王子此趟南非之行，是為了幫他創立的「為地球奮鬥」（Earthshot）獎項頒獎。當記者告訴威廉王子，他外表看起來很放鬆時，他回應「今年沒辦法太放鬆」。

威廉王子解釋：「這更像是一種趕快繼續的情況，你也只能繼續向前走。我喜歡我的工作，我喜歡自我調整步調，確保我有時間陪陪家人。」

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