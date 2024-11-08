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川普回歸美國人又想出走！移居搜尋暴增2000％ 加紐澳最熱門

美國民主黨總統候選人賀錦麗支持者6日聽賀錦麗承認敗選演說，情緒悲傷。（路透）

美國民主黨總統候選人賀錦麗支持者6日聽賀錦麗承認敗選演說，情緒悲傷。（路透）

2024/11/08 20:03

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國共和黨候選人川普贏得總統選舉後，網路上移居海外的搜尋量激增，搜尋搬到加拿大、紐西蘭和澳洲這3國相關資訊的數量都創新高。

《路透》8日報導，根據Google公司的數據，5日美國總統大選，美東投票所投票時間結束後的24小時內，Google上「搬到加拿大」搜尋量激增1270％。以其他英語系國家為對象的搜尋量也出現類似現象，搬到紐西蘭的相關搜尋量暴增將近2000％，尋找移居澳洲的數量也增加820％。

一名Google公司人員說，截至美國東岸時間6日晚間，與移居到這3個國有關的搜尋量都創下歷史新高。Google並未提供具體數據，但是紐西蘭移民局官網資料顯示，當地時間11月7日當天有約2萬5000名新登錄的美國用戶造訪，與去年同日1500人次相比，也是大暴增。

另外，移民事務律師也收到大量諮詢。加拿大歷史最悠久的移民法律事務所「葛林與史匹格（Green and Spiegel）」主持律師葛林（Evan Green）說，「每半小時就會接到一封新的詢問電子郵件」。

2016年川普首次當選總統後也出現類似情況。不過，這次川普是經過一場格外分裂的選戰後再次當選。根據「艾迪生媒體研究機構（Edison Research）」5日公佈的出口民調，將近4分之3的美國選民認為，美國民主正面臨威脅。

許多美國人也擔心，川普總統任內可能使民主黨和共和黨人，在種族、性別、給孩子的教育內容和教育方式、以及生育權等議題上進一步分裂。葛林說，「川普顯然是觸發因子，但這也有社會面的問題，大多數美國人投給他，而有些人不再覺得生活在這樣社會感到自在，害怕將要失去自由」。

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