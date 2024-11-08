恐怖情人！只因不滿女友的新髮型 竟持刀捅死她

美國男子疑因不滿女友的新髮型，威脅要傷害她，女友跑到哥哥家躲避想分手，男子竟追上門來砍死她。示意圖。（資料照）

2024/11/08 22:26

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子疑因不滿女友的新髮型，竟持刀捅死她，連女友哥哥也被砍成重傷。

《紐約郵報》報導，美國賓州49歲男子瓜爾（Benjamin Garcia Gual）持刀刺死女友席爾瓦（Carmen Martinez-Silva）。席爾瓦的女兒告訴警方，瓜爾犯案前就對席爾瓦的新髮型很不滿意，還威脅要傷害她，她只好跑到女兒家裡住。

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隔天席爾瓦轉往哥哥家，請朋友轉告瓜爾，她決定結束這段關係。當時瓜爾不在家，他正在四處尋找席爾瓦，想與她談判。後來找到了她哥哥家裡來，怒問席爾瓦在哪裡？一開始席爾瓦的哥哥告訴瓜爾她不在這裡，瓜爾離開後竟又回來，持刀攻擊他。

席爾瓦見狀上前架開瓜爾，但瓜爾一看到她，轉而瘋狂砍她。警察到現場時，席爾瓦已沒有呼吸心跳，哥哥刀傷累累，而瓜爾癱坐在犯案現場，手還握著凶器。據報導，瓜爾目前收押，面臨殺人、殺人未遂、傷害罪、危害他人安全罪等多項指控。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

外媒報導，美國一名男子疑似因不滿女友的新髮型而持刀刺傷，使被害者當場身亡。示意圖。（資料照）

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