為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    蒲亭恭喜川普贏得美國大選 稱已準備好對話

    2024/11/08 04:54

    〔中央社〕俄羅斯總統蒲亭今天恭喜前美國總統川普成功回鍋，還說俄國準備好跟這位共和黨籍總統當選人對話。川普接受美媒訪問時則透露勝選後還沒跟蒲亭講過話，但暗示會跟他談話。

    路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）今天在俄羅斯黑海度假勝地索契（Sochi）參加智庫「瓦爾代國際辯論俱樂部」（Valdai Discussion Club）的會議時作上述表示。這是川普（Donald Trump）勝選後，蒲亭首度發表公開評論。

    蒲亭稱，川普7月在美國賓州巴特勒市（Butler）造勢遭人刺殺未遂時，表現得像個「真男人」，同時蒲亭也「藉著這個機會恭喜他當選」。

    蒲亭也說，川普談到烏克蘭及恢復對俄關係的發言值得注意。

    川普在造勢期間曾說，若再度當選總統，可以在24小時內帶給烏克蘭和平，卻幾乎未提供細節，說明他會怎麼嘗試讓這場二戰後歐洲最大陸戰結束。

    蒲亭說：「我不知道現在會發生什麼事。我沒有線索。」

    現場有人提問，若川普致電提議會面，蒲亭會怎麼做？對此蒲亭回答，如果川普政府有意願，他已準備好恢復聯繫，也準備好與川普進行討論。

    法新社則引述國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普暗示他可能會跟蒲亭談話。

    川普今天接受NBC訪問，在談到交接時，他說自己從6日上午以來，已經跟「大概」70位世界各地領導人講過話，但還沒跟蒲亭談過，但川普接著說：「我想我們會談談。」1131108

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播