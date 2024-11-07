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    銀髮族易受詐 大阪府研修法規範「ATM前不能用手機」

    為降低銀髮族受詐騙事件，大阪研擬「ATM前不能用手機」政策。示意圖。（資料照）

    為降低銀髮族受詐騙事件，大阪研擬「ATM前不能用手機」政策。示意圖。（資料照）

    2024/11/07 21:51

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕詐騙集團常利用人對新技術和金融工具的不了解，設計各種精心構思的詐騙行為，藉此獲取不法利益。近來，就有一手法為誘騙銀髮族至ATM操作轉帳，以騙取帳戶裡的存款。為了遏止此詐騙手法，日本大阪府研擬「禁止在ATM前通話」條例。

    據日本《讀賣新聞》報導，由大阪府知事吉村洋文所主導的「特殊詐欺對策審議會」在5日公布，為防止老年人在使用行動電話通話，同時操作ATM而遭遇詐騙，要求銀行等金融業者強制執行相關對策，並對相應的條例進行修訂。大阪府計劃於明年2月的府議會中提出「大阪府安全城市建設條例」修正案，如果此修正案通過，將成為全日本首例。

    吉村洋文知事也對媒體表示，加上罰則硬性規定可能會很難，但希望將其作為一項法律義務規定，而非單純的理念性條例。

    消息一出，網友紛紛表示，「這項法令似乎過於簡化，很可能會產生相反的效果」、「我不想讓金融服務背上不必要的負擔」、「『ATM前禁止打電話』不要制訂荒謬的法令」，不過也有網友認為，「我認為這是一個很好的措施」、「如果能推廣到全國就更好了」。

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