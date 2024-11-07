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    這些人小心了！ 川普「報復名單」一長串 記者也自認逃不過

    川普10月間參加造勢活動。（法新社檔案照）

    川普10月間參加造勢活動。（法新社檔案照）

    2024/11/07 18:59

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統當選人川普準備重回白宮，他在選戰期間多次點名上任後要起訴、開除等的對象，從調查他司法案件的特別檢察官、政敵等一長串，記者也自認，可能也會遭川普「報復」。

    美國政治新聞網站《政客（Politico）》6日報導，許多支持者認為，川普揚言報復、懲罰的言論只是選戰語言，但是包括川普最核心策士在內，也有許多人警告，這次他會比第一任內，更有可能兌現這些言論，他不受連任束縛和最高法院賦予卸任總統廣泛刑事豁免權，都將讓他更敢於行動。

    《政客》根據川普過去的談話，列出一份現在最要感到害怕的名單：

    1.總統拜登和他全家：川普多次稱拜登「腐敗」，應被以「叛國罪」逮捕；去年在演說中矢言會「任命一位真正的特別檢察官，調查美國歷史上最腐敗的總統拜登和他全家人」。

    2.副總統賀錦麗：川普多次批評賀錦麗任內處理移民問題失敗，應該為她允許無證移民「入侵」而「遭彈劾和起訴」。

    3.前總統歐巴馬：川普批評歐巴馬在2016年大選期間，利用聯邦調查局（FBI）監控他選戰，是「叛國」，呼籲對歐巴馬進行「公開軍事審判」。

    4.前國務卿希拉蕊：6月川普在訪問中曾指出，應該重啟希拉蕊當年用私人電郵帳號處理公務郵件案，起訴她。

    5.前眾議院議長裴洛西：川普9月曾指控，裴洛西丈夫在VISA涉非法壟斷，遭司法部起訴前幾個月，拋售大批VISA股票，以及上屆大選後國會暴動事件未能確保國會維安，她應為此遭起訴。

    6.前眾議員錢尼（Liz Cheney）：共和黨籍錢尼擔任國會調查2021年1月6日國會暴動委員會副主席，這次大選高調支持賀錦麗。川普稱錢尼「應該進監獄」、「叛國有罪」。

    特別檢察官史密斯（Jack Smith）、紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）都因對川普提出訴訟，被川普點名應該被起訴、坐牢；就連審案的曼哈頓法官恩格隆（Arthur Engoron），也遭川普抨擊應抓起來。

    這一長串名單的最後是「政客」記者和編輯、發行人，因為川普曾表示，記者若拒絕提供消息來源，「就把他關進監牢直到說出答案」，對編輯和出版商也是。

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