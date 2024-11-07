曾告川普百次！紐約州檢察長詹樂霞嗆聲：準備迎戰報復

紐約州州長侯可（左）和檢察長詹樂霞（右）矢言對抗川普政府可能的報復行行動。（美聯社）

2024/11/07 16:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕紐約州州長侯可（Kathy Hochul）和檢察長詹樂霞（Letitia James）6日召開記者會，誓言將對抗川普政府任何可能對紐約州採取的報復行動。兩人多年來不斷追訴川普，詹樂霞更曾因對川普發起近百起訴訟，而引發「政治迫害」的爭議。

川普今年2月16日因金融詐欺案遭美國紐約州法院裁定，須支付約3.55億美元（約新台幣111億元）罰款，以及9900萬美元（約台幣31億）的衍生利息。

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福斯新聞網（Fox News）報導，侯可首先恭賀川普當選，但也稱讚賀錦麗（Kamala Harris）和其競選搭檔華茲（Tim Walz）的努力，認為他們「打了一場漂亮的選戰，凸顯了許多美國人關心的議題」。

侯可坦言，選舉結果可能並非眾人所樂見，但她向紐約州民信心喊話，強調紐約州過去曾克服許多挑戰，這次也將度過難關。她表示，她對團隊有信心，將能因應新政府帶來的挑戰，並強調紐約州會與任何有意願合作的對象共同努力，但這不代表紐約州會接受華盛頓當局損害紐約州民權益的政策。

侯可表示，紐約州是女權運動、環境正義運動、LGBTQ平權運動和美國勞工運動的發源地，並將持續作為自由和法治的堡壘。她宣布成立「帝國自由倡議」（Empire State Freedom Initiative），將致力於保護紐約州在生育權、公民權、移民、槍枝安全、勞工權益、LGBTQ平權和環境正義等領域的權益，並透過立法、制定規章、撥款，以及與國會代表團和拜登政府合作，來因應任何可能的威脅。

她表示：「我願意與任何人合作，不分黨派，只要是對紐約州有利的事情。但若有人試圖傷害紐約州民或剝奪他們的權利，我將會奮戰到底。」

詹樂霞也向川普表達祝賀，但她同時表示，她和州政府官員會在不損害紐約州的尊嚴和原則下，與川普政府合作，並已為此準備數月。「我們對此結果感到意外，但我們已做好準備。我們之前就曾面臨這樣的挑戰，我們會再次運用法律武器來反擊。身為紐約州檢察長，我有責任保護紐約州民的權利和法治，我不會迴避這個責任。」

詹樂霞過去積極對抗川普政府，曾引發不少爭議。在2019年至2021年間，她的辦公室對川普政府提起了近100項訴訟，範圍涵蓋限制州和地方稅收、削減紐約州執法單位的資金和補助等。這些訴訟被部分人士批評是出於政治動機，也有人質疑她濫用檢察長職權，對川普進行政治迫害。

詹樂霞指出，她已了解川普政府的策略，並制定了應變計畫，以因應任何針對紐約州的攻擊。「我們已準備好應對任何削減或取消紐約州經費的企圖。儘管國家層級發生了這些變故，但面對不公、報復或懲罰，我們將會屹立不搖。」她呼籲紐約州民不要害怕，要保持信心，因為她和她的團隊會堅守法律，並準備好反擊。

川普競選團隊並未立即回應福斯新聞的置評請求。

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