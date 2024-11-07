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    印尼火山再噴發畫面曝！日本氣象廳憂「海嘯襲沖繩」

    印尼勒沃托比拉基拉基火山，今午再次發生大規模噴發，煙塵直衝1.5萬公尺高空。（美聯社）

    印尼勒沃托比拉基拉基火山，今午再次發生大規模噴發，煙塵直衝1.5萬公尺高空。（美聯社）

    2024/11/07 15:31

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼知名觀光勝地弗洛勒斯島（Flores）的雙子火山之一勒沃托比拉基拉基火山（Lewotobi Laki-Laki），自4日凌晨發生劇烈噴發後，今（7日）午再次發生大規模噴發，煙塵直衝1.5萬公尺高空，日本氣象廳憂心此次噴發恐引發海嘯，若出現海嘯最快將於今日下午抵達沖繩。

    印尼東部的勒沃托比拉基拉基火山今天中午再度發生大規模噴發，日本氣象廳發布「遠地地震相關情報」示警，這次火山爆發煙塵直衝1.5萬公尺高空，當火山發生大規模噴火時會產生氣壓波引發海嘯，氣象廳目前正在觀測是否有海嘯發生，若出現海嘯，最快在今下午抵達沖繩。

    目前向日葵氣象衛星沒有觀測到明顯的氣壓波變化，截至今下午1點15分，也尚未觀察到明顯的潮位變化，目前持續觀察中。

    勒沃托比拉基拉基火山4日凌晨爆發，噴出火球與火山灰重創周邊村落，已知造成至少10人喪生，逾萬名居民受到影響，當局已將警戒層級提升至最高等級。

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