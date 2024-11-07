太平洋底驚現「黃磚路」！ 科學家揭真相

科學家在太平洋海底發現一條「黃磚路」。（圖擷取自YouTube）

2024/11/07 14:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕2022年海洋探險信託（Ocean Exploration Trust）的探險船「鸚鵡螺號」（E/V Nautilus）在夏威夷群島北部進行深海探勘時，意外在水下3000多公尺的利留卡拉尼海嶺（Liliʻuokalani Ridge）發現了一個奇特的景象：海床上面布滿了類似黃磚路的裂縫，看起來就像通往奇幻世界的道路。這段探勘影片於2022年4月發布在YouTube上，引起廣泛關注。

科學新聞網站《Science Alert》近日報導，這片區域位於帕帕哈瑙莫夸基亞國家海洋保護區（Papahānaumokuākea Marine National Monument，PMNM）內。PMNM是世界上最大的海洋保護區之一，面積比美國所有國家公園加起來還要大，但目前人類僅探索了其海底的3％。

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當「鸚鵡螺號」上的研究人員操作深海探測器，偶然發現這片奇特景象時，他們驚呼連連。「這是通往亞特蘭提斯的道路！」一位研究人員透過無線電說道。「是黃磚路嗎？」另一個聲音反問。「這太奇怪了，」團隊的另一名成員補充道。「你在開玩笑嗎？這太瘋狂了。」

儘管位在海面下約1000公尺深處，但努特卡海山（Nootka Seamount）山頂的這片乾涸海床看起來異常乾燥。研究團隊透過無線電表示，地面看起來像是「烤焦的麵包皮」，彷彿可以剝下來一樣。在一個小區域內，火山岩的斷裂方式看起來非常像磚塊。

YouTube影片的說明文字解釋說：「這些獨特的90度裂縫很可能與這片『烤焦邊緣』多次噴發造成的加熱和冷卻應力有關。」

乍看之下，很容易將這種景象誤認為是通往奇幻新世界的道路。從某種意義上來說，這也並非完全錯誤。追尋這條「黃磚路」，代表我們正朝著正確的方向前進，或許很快就能更加了解地球隱藏的地質奧秘。

此次探勘任務隸屬於2022年的鸚鵡螺號探險計畫，該計畫致力於探索PMNM這片廣袤的海洋荒野。由於探險過程全程直播，任何人都可以透過網路觀看這場令人驚嘆的深海探險，並一窺海底世界的奧秘。

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