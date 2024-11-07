9次預測全中卻栽在賀錦麗！ 預言大師李奇曼驚呼：我不明白

李奇曼「白宮鑰匙」失靈？預測賀錦麗勝選卻慘遭滑鐵盧。（翻攝YouTube畫面）

2024/11/07 10:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕有「選舉預言大師」之稱的美利堅大學歷史學家李奇曼（Allan Lichtman），先前預測賀錦麗將贏得總統大選，但隨著川普取得壓倒性勝利，李奇曼在長達6小時的選情直播中難掩震驚，直呼「我不明白」。

《紐約郵報》報導，77歲的李奇曼和兒子山姆（Sam Lichtman）共同主持了這場選情直播。過程中，川普的勝選態勢越來越明顯，李奇曼的震驚和失望也溢於言表。

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李奇曼自1984年以來，已準確預測了9次美國總統大選結果，其預測功力備受肯定。儘管民調顯示川普可能勝選，但他仍舊看好賀錦麗，未料最終預測失準。

直播中，李奇曼父子即時分享對選情的看法。當媒體宣布川普拿下賓州時，山姆表示：「這是我今晚第一次感到有點絕望。」父親李奇曼則揉著眼睛，難掩失望地說：「還好我明天沒事，而且我不會接受任何採訪。」

李奇曼運用他與人共同開發的「白宮鑰匙」（Keys to the White House）指標預測選情，這套指標包含13項評估兩黨候選人的項目。根據他的評估，賀錦麗在其中8項領先，川普則在3項領先。

然而，隨著開票結果顯示川普在7個搖擺州都領先，李奇曼在直播尾聲坦言，數據對賀錦麗來說「沒有任何正面跡象」。他更悲觀地表示：「民主完蛋了。一旦民主消亡，幾乎不可能復甦，除非獨裁者在戰爭中落敗。」

相較於父親的沮喪，山姆表示希望川普做滿任期，「我們再也不用跟他打交道了。」

李奇曼語重心長地說：「我已經說過無數次，民主很珍貴，但就像所有珍貴的事物一樣，它也可能被摧毀，而且通常是從內部開始瓦解。21世紀以來，全球民主都在倒退，現在美國也跟上了這股趨勢。但我們絕不能放棄希望。」直播最後，他以「匪夷所思」來形容這場令人意外的選舉結果。

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