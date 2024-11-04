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挑戰科技極限！冰島計劃2030年接收來自太空的太陽能

冰島計劃2030年從太空接收太陽能；示意圖。（取自NASA官網）

冰島計劃2030年從太空接收太陽能；示意圖。（取自NASA官網）

2024/11/04 13:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕受限於日照時間與天候，地面太陽能發電需仰賴電池儲能，難以全天候穩定供電。但太空太陽能發電可克服此限制，並有望在未來幾年實現商業化。冰島計劃率先於2030年接收太空太陽能，開啟能源新紀元。

科學網站《IFLScience》報導，這項雄心勃勃的計畫，由英國Space Solar公司、冰島雷克雅未克能源公司（Reykjavik Energy）和Transition Labs永續發展倡議組織攜手合作推動。 他們將在太空中建造一座太陽能發電廠，預計2030年開始運作，初期發電量約為30兆瓦，足夠供應約1500到3000戶家庭使用。

這座太空電廠將在軌道上部署大型太陽能板，持續收集太陽能，再將能量轉換成無線電波，傳輸到冰島的地面接收站，最後轉換成電網可以使用的電力。 Space Solar公司更放眼未來，計畫在2036年前將發電量提升至吉瓦級 ，成為全球最大的太空太陽能發電計畫。吉瓦 （gigawatt, GW） 是電功率單位，1吉瓦等於10億瓦特，相當於一座大型核電廠的發電量。

雖然目前地球上的太空太陽能技術，還無法達到如此大規模的電力傳輸，但美國加州理工學院（Caltech）今年的實驗，已成功將毫瓦級電力從太空傳輸到地面，證明了技術的可行性。 冰島的計畫，將挑戰現有技術的極限，實現數十億倍的電力傳輸。

雷克雅未克能源公司之所以選擇與Space Solar公司合作，是因為Space Solar公司在氣候科技上的創新思維，以及其在碳捕捉技術上的專業能力，與雷克雅未克能源公司的永續發展目標高度契合。

Space Solar公司聯合執行長索爾托（Martin Soltau）表示，太空太陽能發電具有成本效益高、穩定供電等優勢，將有助於推動全球能源轉型。 這項計畫的挑戰不容小覷，但Space Solar公司對此充滿信心，並幽默地表示：「這套系統絕不可能變成死光武器，它的功率甚至不到正午太陽光強度的四分之一。」

這個計畫的成功與否，將為全球能源發展帶來重大影響，也將寫下人類探索太空能源的新篇章。

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